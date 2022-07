Non solo acquisti. Il mercato del Milan passa anche dai rinnovi dei calciatori che nella passata stagione hanno avuto un ruolo fondamentale nella corsa al Tricolore.

Tra questi, c'è sicuramente Olivier Giroud che è stato decisivo con reti molto importanti come le doppiette rifilate a Sassuolo ed Inter. Nonostante l'arrivo di Origi ed il rinnovo contrattuale dell'altro totem Zlatan Ibrahimovic, il bomber francese sarà una pedina importante anche per la prossima stagione, soprattutto nelle rotazioni offensivo di mister Pioli. Stando alle ultime notizie di Calciomercato, il Diavolo vorrebbe rinnovare il contratto all'ex Chelsea fino al 2025.

Una fumata bianca che dovrebbe arrivare senza molti problemi, vista la volontà di Giroud di continuare la sua esperienza in rossonero.

Si lavora al rinnovo di Bennacer

Oltre a quello di Giroud, il Milan avrebbe messo in primo piano un altro rinnovo, quello di Ismail Bennacer che dopo l'addio di Frank Kessie al Barcellona, si appresta a ricoprire un ruolo fondamentale nella prossima stagione.

Il mediano algerino comporrà la diga davanti alla difesa assieme a Sandro Tonali, in attesa di qualche rinforzo dal mercato. Il contratto dell'ex Empoli scade nel 2024, e viste le possibili offerte dei top club europei come Manchester United e Manchester City, il Diavolo vuole a tutti costi rinnovare il contratto a Bennancer per evitare aste e possibili addii.

Infine, per ultimo ma non per minor importanza si sta lavorando anche al futuro di Rafael Leao, miglior calciatore della scorsa Serie A e fondamentale nella corsa al Tricolore da parte dei rossoneri. L'esterno portoghese, autore di 11 reti nella passata stagione, vorrebbe un contratto da top player visto l'interesse dei maggior top club europei come Real Madrid.

Milan, pressing su De Ketelaere

Intanto, il Milan lavora sul fronte mercato per puntellare la rosa ed in particolare la trequarti a disposizione di Pioli.

Il nome più caldo è quello di Charles De Ketelaere, gioiello belga in forza al Brugges. Stando alle ultime notizie di mercato, dopo una prima offerta attorno ai 25 milioni di euro, il Diavolo sarebbe disposto ad alzare l'offerta per accontentare la società belga che ne chiede almeno 30 per concludere la trattativa.

Il Milan è il favorito assoluto nella scorsa al classe 2001, visto che il Leeds ha virato su altri calciatori come Sinisterra del Feyenoord, in quanto la volontà di De Ketelaere è quella di vestire la maglia rossonera.

La dirigenza starebbe però preparando un doppio colpo: infatti, resta in auge la candidatura di Hakim Ziyech in uscita dal Chelsea. I Blues chiedono 30 milioni di euro per lasciar partire il fantasista marocchino.