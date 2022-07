Grandi manovre di mercato da parte della Juventus, che nelle scorse ora ha accolto gli arrivi di Angel Di Maria e di Paul Pogba, arrivati entrambi a parametro zero dopo diverse settimane di corteggiamento. Ora il mercato dei bianconeri vuol proseguire con altri innesti in modo da rinforzare in particolare la difesa e l'attacco.

Di Maria e Pogba sono i primi colpi del mercato bianconero

I primi due colpi estivi dei bianconeri sono Angel Di Maria e Paul Pogba, che rinforzano la rosa a disposizione del tecnico juventino Massimiliano Allegri.

Dopo una lunga attesa, El Fideo ha scelto la Juventus: l'esterno argentino ha sottoscritto un contratto da sette milioni di euro.

Nonostante l'interesse del Barcellona, la Vecchia Signora è riuscita a spuntarla, riuscendo ad accaparrarsi le prestazioni di un calciatore totale che potrà risultare fondamentale per la rincorsa allo Scudetto.

Chi non ha avuto dubbi sul rientro a Torino è certamente Paul Pogba, che dopo le ultima annate non eccezionali al Manchester United, ritorna nella squadra in cui era riuscito a esprimere al meglio tutte le sue qualità. Un colpo a parametro zero che rinforzare la mediana a disposizione di Allegri, in attesa di un nuovo regista: a tal proposito piacerebbe l'argentino del Psg Leandro Paredes.

Juve, altri intrecci di mercato: da Zaniolo a Koulibaly

Il mercato della Juventus non finisce qui. Infatti, attraverso la cessione di Mathijjs De Ligt che pare vicino al Bayern Monaco, i bianconeri potrebbero reinvestire quei 90-100 milioni di euro per puntellare l'organico a disposizione di Max Allegri.

La Vecchia Signora vorrebbe Nicolò Zaniolo che potrebbe lasciare la Roma durante questa sessione di Calciomercato. In particolare la Juventus potrebbe offrire 10 milioni di euro per un prestito oneroso più un obbligo di riscatto fissato attorno ai 30-35 milioni per accaparrarsi le prestazioni del numero 22 giallorosso.

Infine, ultimo tassello è legato all'eventuale sostituto del possibile De Ligt: il sogno resta Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli che però risulta essere una trattativa complicata.

I bianconeri starebbero quindi cercando delle alternative al senegalese: tra i nomi gettonati, ci sarebbero quelli di Gabriel dell'Arsenal, Francesco Acerbi sempre più lontano dalla Lazio, e soprattutto Nikola Milenkovic della Fiorentina valutato attorno ai 20 milioni di euro.