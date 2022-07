Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per essere competitivi in Italia ma anche in Europa. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore.

Milan, opzione Ndombele per la mediana

Uno dei tasselli fondamentali per il mercato dei rossoneri è rappresentato dall'acquisto di un nuovo centrocampista che possa fare le veci di Frank Kessie. Viste le difficoltà nel concludere la trattativa per Renato Sanches del Lille, il Diavolo monitora altri profili internazionali. Tra questi, ci sarebbe anche quelli di Taguy Ndombele, centrocampista francese che non è riuscito ad inserirsi al Tottenham.

Dopo il prestito al Lione, il classe 96 vorrebbe lasciare Londra per iniziare una nuova avventura ed essere protagonista. Il Milan sta monitorando la situazione del centrocampista e lo vorrebbe in prestito, mentre gli Spurs vorrebbero monetizzare un'eventuale cessione.

Oltre Ndombele, i rossoneri valutano altri profili come Davide Frattesi del Sassuolo che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro, Douglas Luiz dell'Aston Villa, la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Milan, vice Theo: idea Reguilon

L'asse Milano-Londra non coinvolge solo Ndombele e Tanganga, individuato come possibile centrale da regalare a Pioli. Infatti, con gli Spurs il Milan potrebbe intavolare una possibile trattativa per Sergio Reguilon, esterno spagnolo che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di Antonio Conte e per questo dovrebbe lasciare Londra.

Per il Milan potrebbe essere una buona opportunità per regalare a Pioli un'alternativa al totem Theo Hernandez, visto il flop di Ballò Tourè che dovrebbe lasciare Milano in questa sessione di mercato. Come per Ndombele, il Diavolo vorrebbe il calciatore in prestito mentre il Tottenham vorrebbe monetizzare la cessione dell'ex terzino di Siviglia e Real.

Milan, si lavora al rinnovo di Tonali

Non solo acquisti. Il Milan lavora anche sul fronte rinnovo, in particolare di quei calciatori che sono risultati fondamentali nella cavalcata Scudetto.

Tra questi, c'è sicuramente Sandro Tonali che dopo l'addio di Frank Kessie è pronto a diventare il nuovo leader del centrocampo rossonero.

Nonostante l'interesse di alcuni club internazionali come il Barcellona, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di cedere il centrocampista italiano, anzi sarebbero pronti al rinnovo contrattuale con un buon adeguamento contrattuale per blindare il numero otto.

Il Diavolo vuole blindare anche Rafael Leao che dopo un'annata importante è nel mirino di Chelsea e Manchester City. Come per Tonali, il Milan non ha alcuna intenzione di cedere l'esterno portoghese ed è pronto ad un rinnovo contrattuale da top player per blindarlo.