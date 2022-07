Il Milan monitora diversi profili per puntellare la mediana a disposizione di Stefano Pioli. Dopo l'addio di Kessie, il Diavolo è a caccia di un calciatore che possa sostituire nella maniera migliore il centrocampista ivoriano. Viste le difficoltà nell'arrivare a Renato Sanches del Lille conteso dal Paris Saint Germain, la dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per la mediana.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Denis Zakaria che nonostante una buona seconda parte con la Juventus potrebbe salutare Torino in questa sessione di mercato.

L'ex Borussia Moenchengladbach non è tra gli incedibili di Max Allegri soprattutto dopo l'arrivo di Paul Pogba e la possibile conferma di Weston Mckennie, che piace molto al tecnico bianconero.

Con un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro, la Vecchia Signora potrebbe decidere di cedere il centrocampista svizzero per poi reinvestire il denaro per acquistare un regista che possa dare qualità e geometria al gioco bianconero.

Zakaria è una delle opzioni che il Milan sta valutando ma non l'unica. Infatti i rossoneri continuano e tenere sotto osservazione anche il profilo di Jordan Veretout che è ormai ai margini del progetto della Roma di Josè Mourinho. Il feeling tra il mediano francese e lo Special One non è mai scoccato e per questo una sua cessione sembrerebbe inevitabile.

Il club capitolino chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro, con il Milan che potrebbe abbassare le pretese economiche inserendo il cartellino di Alexis Saelamakers come parziale contropartita tecnica.

Milan, vicino il rinnovo di Kalulu

Non solo acquisti. Il Milan lavora anche sul fronte rinnovi per blindare i giocatori più importanti dell'organico a disposizione di Pioli.

Dopo Ibrahimovic, potrebbe essere il turno di Pierre Kalulu che con l'infortunio di Kjaer è diventato un perno fondamentale della difesa rossonera. Il Diavolo punterebbe a un importante aumento di ingaggio per il giovane centrale che attualmente percepisce 400 mila euro. Il contratto del calciatore scade nel 2025 con la dirigenza rossonera che dovrebbe riprendere le negoziazioni dopo la chiusura del mercato estivo.

Se per Kalulu non dovrebbero esserci problemi, più complicate sono le situazioni che portano a Ismail Bennacer e soprattutto Rafael Leao. In particolare, l'esterno portoghese vorrebbe un contratto da top player, da circa sette milioni di euro per continuare la sua avventura rossonera. A ciò si aggiunge il forte interesse del Manchester City di Pep Guardiola che potrebbe mettere sul piatto una cifra monstre per convincere il Milan a lasciar partire il suo gioiello.