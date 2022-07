In queste settimane, il Bayern Monaco si sarebbe fatto avanti con la Juventus per Matthijs De Ligt. Ma al momento, una possibile cessione dell'olandese sarebbe tutt'altro che scontata. Infatti, dopo gli acquisti da parte della Juventus di Angel Di Maria e Paul Pogba, Matthijs De Ligt starebbe pensando anche all'ipotesi di rimanere ancora a Torino. In ogni caso in attesa di un'eventuale rilancio del Bayern Monaco, la Juventus si cautela sondando altri profili. Un nome che piace ai bianconeri è quello di Pau Torres. L'agente del giocatore spagnolo avrebbe già parlato con il Villarreal di una possibile cessione.

Gli spagnoli vorrebbero 50 milioni. La cifra sarebbe ritenuta elevata dai bianconeri ma le parti starebbero trattando.

Distanza tra Juventus e Bayern

La Juventus sarebbe in attesa di capire cosa vuole fare il Bayern Monaco. I tedeschi, tramite le parole del loro ds, Hasan Salihamidzic ostentano sicurezza in merito a questa trattativa. Ma al momento l'accordo con la Juventus non ci sarebbe. I bianconeri vorrebbero 100 milioni o al massimo si potrebbero accontentare di 90. Mentre il Bayern Monaco è fermo a 60-70 milioni. La forbice tra domanda e offerta è molto ampia e al momento sembra difficilmente colmabile. I tedeschi potrebbe spingere facendo leva sulla volontà dello stesso De Ligt ma la Juventus ha comunque un contratto con il ragazzo ed è il management a fare il prezzo per cederlo.

Anche perché l'olandese ha una clausola rescissoria da 120 milioni e volendo il Bayern Monaco potrebbe semplicemente pagarla per assicurarsi il difensore. La Juventus, comunque, si starebbe guardando intorno per cercare quello che potrebbe essere il giusto sostituto di De Ligt.

Il like di Pau Torres

Uno dei nomi al vaglio della Juventus per sostituire eventualmente Matthijs De Ligt è quello di Pau Torres.

Il club bianconero vorrebbe un giocatore giovane ma già con esperienza. Lo spagnolo risponde perfettamente a queste caratteristiche. Infatti, Pau Torres è ancora giovane ma ha già una grande esperienza internazionale visto che ha vinto nel 2021 l'Europa League. Il Villarreal, però, parte da una richiesta di 50 milioni. Perciò bisognerà trovare eventualmente un accordo.

Intanto, il difensore spagnolo si sarebbe già esposto e sui social avrebbe messo un like a un'immagine che lo ritrae con la maglia della Juventus. Adesso non resta che attendere di capire come evolveranno le questioni legate a Matthijs De Ligt e a Pau Torres. Infatti, in caso di partenza dell'olandese la Juventus spingerà per lo spagnolo, ma se l'ex Ajax dovesse decidere di restare a Torino a quel punto i bianconeri potrebbero sempre cercare un difensore ma di livello inferiore. Infatti, se De Ligt dovesse rimanere, la dirigenza juventina cercherebbe più che altro un comprimario.