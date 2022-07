In queste prime settimane di Calciomercato il Milan sta cercando un nuovo difensore per regalare un altro centrale a mister Pioli.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Malang Sarr, centrale francese in forza al Chelsea. Il classe '99 potrebbe decidere di lasciare i Blues per giocare con maggiore continuità altrove e la società londinese potrebbe sacrificare il centrale francese per reinvestire il denaro su colpi importanti come Koundè, Akè e Koulibaly.

Il punto sulla difesa

Il Diavolo sta osservando la situazione Sarr con grande attenzione, ma deve fare i conti con l'interesse di altri club come West Ham e Marsiglia, che sarebbero molto interessati alle prestazioni del talentuoso centrale del Chelsea.

Oltre alle piste estere, i rossoneri guardano anche all' Italia, con il nome di Francesco Acerbi che resta una possibilità. Infatti alla Lazio l'arrivo ufficiale di Casale e la chiusura molto vicina per Alessio Romagnoli, stanno spingendo il centrale italiano lontano dalla Capitale. Sul difensore laziale, ci sarebbe anche l'interesse della Juventus di Max Allegri.

Milan, ceduto Duarte all'Istanbul Basaksheir

Intanto, il Milan lavora anche sul fronte delle cessioni per reinvestire il possibile denaro sul fronte acquisti e completare l'organico a disposizione di Pioli.

Nelle scorse ore i rossoneri hanno ceduto ufficialmente a titolo definitivo Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir. La trattativa con il club turco si è conclusa sulla base di due milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita.

Sempre nel pacchetto difensivo resta in bilico il futuro di Gabbia, che è nel mirino della Sampdoria per puntellare la retroguardia a disposizione di Marco Giampaolo.

Anche il futuro di Bakayoko sembra appeso a un filo. Il centrocampista francese non avrebbe del tutto convinto e dovrebbe lasciare Milano. Sulle sue tracce ci sarebbe il Marsiglia del neo tecnico Igor Tudor.

Oltre agli elementi in esubero, potrebbero partire anche dei pezzi importanti della rosa come Alexis Saelemaekers e Ante Rebic. L'esterno belga potrebbe essere ceduto per una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro, mentre il croato potrebbe ritornare in Germania. Con tali eventuali cessioni, il Diavolo potrebbe dare poi l'assalto finale al colpo per la trequarti, con i nomi di De Ketelaere del Brugges e Ziyech del Chelsea accostati ormai da giorni ai rossoneri.