La Juventus, la scorsa settimana, avrebbe avuto un incontro con Fali Ramadani per parlare del futuro di Kalidou Koulibaly. I bianconeri starebbero pensando di arrivare al senegalese in caso di partenza, molto probabile, di Matthijs De Ligt. Della possibilità di vedere Koulibaly alla Juventus ne ha parlato anche Paolo Paganini su Twitter: "Ramadani sta cercando di convincere il difensore senegalese ad accettare la Juventus". Dunque, resta da capire se Koulibaly prenderà in considerazione la possibilità di passare a Torino o se preferirá restare a Napoli magari rinnovare il contratto.

Il difensore potrebbe anche restare in Campania senza prolungamento del contratto con la possibilità di andare via a parametro zero nel 2023.

La Juventus cerca rinforzi

In questo momento, gran parte del mercato della Juventus passerà dalla possibile chiusura della trattativa per Matthijs De Ligt con il Bayern Monaco. L'olandese potrebbe portare nelle casse del club bianconero circa 100 milioni. Infatti, la richiesta della Juventus dovrebbe essere molto vicina a quella fissata nella clausola resciossoria del giocatore. Il Bayern Monaco, stando a quanto afferma Paolo Paganini, sembra essere in vantaggio sulla concorrenza. Ceduto l'olandese la Juventus passerà agli acquisti e in particolare le operazioni su cui dovrebbe lavorare Federico Cherubini sarebbero due ovvero Kalidou Koulibaly e soprattutto Nicolò Zaniolo.

Infatti, questi sembrano essere i due obiettivi della Juventus per rinforzare la sua rosa. Ma se arrivare a Zaniolo sembra più facile non si può dire lo stesso per il difensore. Impostare una trattativa con il Napoli sembra piuttosto complicato anche per la rivalità che c'è tra le due società. In più il Koulibaly non sembra del tutto convinto di fare il grande salto da Napoli a Torino.

Salihamidzic arrivato a Torino

In attesa di capire se Fali Ramadani riuscirà a convincere Kalidou Koulibaly ad accettare la Juventus. Il club bianconero starebbe lavorando alla cessione di Matthijs De Ligt. Il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, oggi 11 luglio, è arrivato a Torino proprio per incontrare la Juventus. Il dirigente del club tedesco ha rilasciato anche una breve dichiarazione al suo arrivo a Caselle: "Fiducia per De Ligt?

Vedremo". Dunque, Salihamidzic non ha voluto sbilanciarsi più di tanto. Anche perché il dirigente dovrà vedersela con la richiesta di 100 milioni che farà la Juventus. Perciò il Bayern Monaco se vorrà davvero Matthijs De Ligt dovrà accontentare le richieste della dirigenza juventina altrimenti non se farà nulla. Dunque, non resta che attendere l'incontro tra le parti per capire se si troverà un accordo oppure no.