La Juventus è al lavoro sul mercato per regalare rinforzi a Massimiliano Allegri. Ma i bianconeri stanno cercando anche di piazzare quei giocatori che non sono ritenuti incedibili. Tra questi ci sarebbe Adrien Rabiot. Il francese avrebbe chiesto la cessione e la Juventus dalla sua partenza vorrebbe incassare circa 20 milioni. Questa cifra consentirebbe ai dirigenti bianconeri di avere un bel gruzzolo da reinvenstire sul mercato. In particolare questa cifra potrebbe servire alla Juventus per arrivare a Nicolò Zaniolo. In ogni caso Adrien Rabiot ha tanti estimatori e in particolare è seguito dal Chelsea, dal Manchester United, Liverpool e Newcastle.

Rabiot in uscita

Adrien Rabiot sarebbe uno dei giocatori in uscita dalla Juventus. La madre agente del francese sarebbe già al lavoro per trovargli una squadra. La signora Veronique avrebbe avuto anche dei contatti per un clamoroso ritorno a Parigi di Rabiot. Ma il francese ha estimatori pure in Premier League. I club inglesi in corsa per Rabiot sarebbero quattro. Perciò è possibile che qualcuno provi un affondo decisivo per il francese. Ovviamente i soldi incassati dalla cessione di Rabiot serviranno alla Juventus per sbloccare alcune situazioni di mercato. La cessione del francese potrebbe arrivare a breve e questo consentirebbe al management bianconero di accelerare per arrivare a Nicolò Zaniolo.

Il giocatore classe 99 è uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare gli esterni. Oltre, a lui i bianconeri sperano di poter riportare a Torino anche Alvaro Morata.

La Juventus spera di arrivare nuovamente a Morata

La Juventus ha annunciato ufficialmente di non aver riscattato Alvaro Morata. Ma i bianconeri non hanno del tutto abbandonato la pista che porta allo spagnolo.

Infatti, la Juventus potrebbe fare un nuovo tentativo per arrivare allo spagnolo. Per Massimiliano Allegri, Alvaro Morata è una delle pedine fondamentali per la sua Juventus anche perché è un giocatore duttile che può essere utilizzato sia come esterno che come vice Vlahovic. Anche se questa posizione è meno adatta per lo spagnolo.

Intanto, alla Continassa, sono ripresi i lavori al JTC e stanno arrivando i primi giocatori anche se per vedere i titolarissimi si dovrà attendere il 10 luglio. Oggi 4 luglio, sono attesi gli infortunati e giocatori di rientro dai prestiti come Nicolò Fagioli e Mario Pjaca. Questi due sono già arrivati al JTC. Nelle prossime ore, arriveranno altei giocatori. Dunque, la stagione della Juventus è cominciata e adesso si aspettano solo i grandi calciatori come Vlahovic, Bonucci e Locatelli e i nuovi acquisti come Pogba e Di Maria.