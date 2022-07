In casa Milan da alcune ore tiene banco una nuova suggestione di Calciomercato per l'attacco: stando alle ultime indiscrezioni riportare dal portale spagnolo AS, i rossoneri starebbero valutando l'arrivo di Luis Suarez, svincolatosi recentemente a parametro zero dall'Atletico Madrid. "El Pistolero" vorrebbe continuare a giocare in Europa per prepararsi al meglio al Mondiale che si svolgerà in Qatar in autunno.

Oltre al Milan, che in rosa presenta già tre attaccanti esperti come Origi, Giroud e Zlatan Ibrahimovic, ci sarebbe su di lui l'interesse del Monza di Adriano Galliani che avrebbe offerto un ingaggio da circa 5 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del bomber uruguaiano.

Il Milan per la trequarti continua a pensare a De Ketelaere e Ziyech

Intanto il Milan, in chiave mercato, si sta concentrando prevalentemente sulla trequarti, con l'obiettivo di chiudere due colpi per aumentare la qualità negli ultimi 30 metri, come ribadito dal tecnico Stefano Pioli. I rossoneri restano in pressing su Charles De Ketelaere, talento del Club Brugge. Il Diavolo potrebbe aumentare la propria offerta per arrivare ai 35 milioni di euro che chiede il club belga.

Non tramonta nemmeno la pista che porta ad Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea, visto l'imminente arrivo di Raheem Sterling. I Blues chiedono almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il fantasista marocchino.

Milan, pressing del Chelsea per Leao

Rimanendo sull'asse Milano-Londra, continua il pressing del Chelsea per uno degli uomini più importanti della rosa di Stefano Pioli, ovvero Rafael Leao.

L'esterno portoghese non ha ancora rinnovato il proprio contratto e sarebbe finito nel mirino dei Blues che, dopo Sterling, vorrebbero puntellare il reparto offensivo a disposizione di Thomas Tuchel.

Il club londinese potrebbe così mettere sul piatto una cifra importante e qualche contropartita tecnica gradita alla dirigenza rossonera per iniziare una trattativa per l'ex Lille.

Stando alle ultime indiscrezioni, oltre a Ziyech i Blues potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Timo Werner, che sarebbe nel mirino anche della Juventus di Max Allegri come vice Vlahovic.

Pare comunque difficile che il Milan possa accettare una simile offerta e solo di fronte a una cifra monstre, superiore ai 100 milioni di euro, potrebbe sedersi a un tavolo per trattare la possibile cessione di Leao.