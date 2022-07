Rinforzare la difesa sembra essere l'esigenza principale della Juventus, che dopo Giorgio Chiellini potrebbe perdere anche Mattijs de Ligt, anche al momento la trattativa col Bayern Monaco pare vivere un periodo di stallo.

Comunque sia, la società bianconera si guarda attorno per farsi trovare pronta qualora effettivamente ci fosse il bisogno di ingaggiare un difensore centrale di qualità. Se da un lato pare pressoché sfumata la pista Koulibaly (che sarebbe molto vicino al Chelsea), continuano a circolare invece altri nomi.

Fra essi spicca Bremer del Torino, che è cercato da tempo anche dall'Inter.

Inoltre ci sarebbe anche un certo interesse per Pau Torres del Villarreal, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società spagnola, il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro. Ha invece un prezzo minore Presnel Kimpembe, in scadenza di contratto anche lui a giugno 2024, ma non ritenuto un titolare al Paris Saint Germain. La Juventus potrebbe acquistare il difensore per 25 milioni o eventualmente valutare uno scambio con la società francese che prevederebbe il trasferimento di Kean in Francia.

La Juventus potrebbe offrire Kean per l'acquisto di Kimpembe

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Presnel Kimpembe. Il difensore del Paris Saint Germain ha un prezzo di mercato di circa 25 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe offrire ai transalpini come contropartita un giocatore gradito alla società bianconera, ovvero Moise Kean, valutato più o meno quanto il difensore, e che ha già giocato con i francesi nella stagione 2019-2020 disputando anche una stagione importante. Ovviamente in tal caso la Juve dovrebbe riscattare anticipatamente Kean dall'Everton.

Kimpembe calcia prevalentemente con il piede sinistro e quindi sarebbe ideale per la Juventus anche come sostituto di Giorgio Chiellini.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus nel frattempo è al lavoro anche per dei rinforzi per il centrocampo e per il settore avanzato.

Dal Paris Saint Germain potrebbe arrivare anche Leandro Paredes, centrocampista argentino in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023.

I bianconeri vorrebbero spendere circa 20 milioni di euro per il giocatore.

Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, corteggiato dalla alcune settimane e che la Roma valuta 50-60 milioni. Difficile sembra essere la pista Morata, a meno che l'Atletico Madrid decida di cederlo in prestito con diritto di riscatto pagabile in diverse stagioni.