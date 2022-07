Non solo acquisti. Altro obiettivo di mercato da parte dell'Inter è quello di blindare i giocatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Per quanto concerne il pacchetto difensivo, oltre Milan Skriniar, che resta nel mirino del Paris Saint Germain, i nerazzurri potrebbero perdere anche Stefan De Vrij, che sarebbe nel mirino di diverse squadre europee ma anche italiane. Infatti, oltre all'interesse del Manchester United del neo tecnico Ten Haag, l'olandese sarebbe finito nel mirino di Juventus e Napoli che, per motivi differenti, stanno lavorando sul fronte mercato per puntellare le rispettive difese.

Dopo l'addio di Chiellini, i bianconeri potrebbero perdere anche Matthjjs De Ligt che resta in orbita Bayern Monaco. Per questo, la dirigenza della Vecchia Signora sta monitorando diversi profili e tra questi, ci sarebbe anche quello del centrale nerazzurro. Il Napoli, invece, sarà chiamato a sostituire degnamente Kalidou Koulibaly, ormai vicinissimo al passaggio al Chelsea per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. De Vrij, insieme a Kim ed Acerbi, sarebbe sulla lista del direttore partenopeo Cristiano Giuntoli per rinforzare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti.

In caso di doppia cessione, l'Inter sarà obbligata ad effettuare un doppio colpo per puntellare la retroguardia. Oltre Bremer del Torino, che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro, i nerazzurri non mollano la pista che porta a Nikola Milenkovic della Fiorentina, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Inter, interesse della Premier per Dzeko

Altro snodo cruciale per il mercato dell'Inter è rappresentato dalle possibili cessioni che potrebbero avvenire nel pacchetto arretrato.

L'unica certezza in casa nerazzurra si chiama Lautaro Martinez: con il ritorno di Romelu Lukaku, l'argentino è l'unico attaccante pronto a continuare la sua esperienza in nerazzurro, mentre tutti gli altri sarebbero ancora in bilico.

Tale discorso coinvolge anche Edin Dzeko che, oltre all'interesse della Juventus, sarebbe finito nel mirino di diversi club di Premier League che vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del bomber bosniaco.

Sull'ex Roma, ci sarebbe l'interesse del Leicester di Brendan Rogers, pronto a rilanciarsi nella prossima stagione, del Wolverapthon, che cerca un'alternativa di spessore a Raul Jimenenz e dell'Everton che punta a sostituire Richarlison finito al Tottenham.

L'intenzione di Dzeko sarebbe quella di restare a Milano e di vestire i colori nerazzurri anche nella prossima stagione. Molto dipenderà dalle offerte e dalle altre cessioni in casa nerazzurra, che potrebbero favorire l'approdo di Paulo Dybala.