Lo stadio “Renzo Barbera” sarà teatro questa domenica 31 luglio (ore 21) di Palermo-Reggiana: l’incontro, in gara unica, valido per il turno preliminare della Coppa Italia sarà diretto da Daniele Rutella di Enna. La compagine che riuscirà ad avere la meglio si giocherà sabato 6 agosto (ore 21:15) l’accesso ai sedicesimi di finale in trasferta contro il Torino.

Come arriva all’appuntamento il Palermo

Il Palermo, neopromosso in Serie B a seguito del trionfo nei playoff nazionali di Serie C, è stato scosso a quattro giorni dalla prima partita ufficiale della stagione dalle dimissioni del tecnico Silvio Baldini e del direttore sportivo Renzo Castagnini artefici del salto di categoria.

La società rosanero ha comunicato il giorno successivo, giovedì 28 luglio, di aver affidato ad interim la guida della squadra a Stefano Di Benedetto (già allenatore della Primavera rosanero) e la direzione sportiva a Leandro Rinaudo (già responsabile tecnico del settore giovanile del club). Il Palermo, in ritiro in città al campo “Tenente Onorato” (dal 10 al 24 luglio), ha effettuato sin qui due amichevoli. Nel test inaugurale, andato in scena il 17 luglio a Marineo, i rosanero si sono imposti per 12-0 contro l’ASD Oratorio S. Ciro e S. Giorgio (Eccellenza). Nel secondo confronto, disputato il 21 luglio a Rovetta, le “aquile” hanno rimediato una pesante sconfitta per 5-0 contro il Pisa.

Come arriva la Reggiana

La Reggiana, uscita sorprendentemente di scena nella scorsa stagione nel secondo turno dei playoff nazionali di Serie C dopo aver terminato al secondo posto il girone B a soli due punti dal Modena, ha vinto agevolmente le tre gare amichevoli sostenute nel ritiro di Toano (dal 17 al 30 luglio). I granata, guidati in panchina dal riconfermato Aimo Diana, hanno fatto seguire alle affermazioni contro delle selezioni dilettantistiche della montagna (9-0 il 20 luglio e 14-0 il 23 luglio) un successo per 8-0 contro l’ASCD Buttiglierese ’95 (neopromossa in Prima Categoria) il 27 luglio.

Palermo-Reggiana: i convocati

Stefano di Benedetto, tecnico a interim del Palermo, non potrà per la sfida di Coppa Italia contro la Reggiana contare sul difensore Michele Somma e sul centrocampista Gregorio Luperini. Nell’elenco dei 23 convocati figurano i portieri Giovanni Gratta (n.1), Samuele Massolo (12) e Mirko Pigliacelli (22); i difensori Edoardo Pierozzi (2), Marco Sala (3), Roberto Crivello (6), Ivan Marconi (15), Ionut Nedelcearu (18), Masimiliano Doda (23), Alessio Buttaro (25), Manuel Peretti (54) ed Edoardo Lancini (79); i centrocampisti Jérémie Broh (14), Francesco De Rose (20), Samuele Damiani (21) e Nicola Valente (30); gli attaccanti Roberto Floriano (7), Matteo Luigi Brunori (9), Andrea Silipo (10), Giuseppe Fella (11), Edoardo Soleri (27), Matteo Stoppa (39) e Salvatore Elia (77).

Sul fronte opposto l’ex rosanero Aimo Diana deve fare i conti con le assenze di Agostino Camigliano e Michele Cremonesi in difesa, di Luca Cigarini a centrocampo e di Andrea Arrighini, Eric Lanini e Samuele Neglia in attacco. Tra i 21 convocati della Reggiana figurano i portieri Matteo Voltolini (n.1), Martin Turk (12) e Giacomo Venturi (22); i difensori Paolo Rozzio (4), Alessio Luciani (16), Lorenzo Libutti (17), Giuliano Laezza (23), Cristian Cauz (33), Denis Chiesa (68) e Sergio Contessa (90); i centrocampisti Fausto Rossi (5), Daniele Sciaudone (8), Sonny D’Angelo (27), Filippo Orsi (29), Davide Guglielmotti (44) e Mattia Muroni (96); gli attaccanti Marco Rosafio (7), Jacopo Pellegrini (9), Daniele Sorrentino (10), Luca Zamparo (30) e Muhamed Varela Djamanca (70).

I precedenti di Palermo-Reggiana

Il bilancio dei 15 precedenti disputati in terra siciliana (quattordici in Serie B e uno in Coppa Italia) è decisamente favorevole ai padroni di casa. Il Palermo ha infatti riportato sette vittorie a fronte di una sola sconfitta. I pareggi sono stati sette (sei nella cadetteria, uno in Coppa Italia). L’ultimo confronto diretto, datato 20 gennaio 1996 e valido per il 20° turno del campionato di Serie B 1995-95, fece registrare uno 0-0. L’affermazione più recente del Palermo è legata all’1-0 maturato nel match del 31 maggio 1992 valido per la trentaseiesima giornata del torneo cadetto 1991-92. A sancire il successo rosanero fu un gol al 1’ di Pierpaolo Bresciani.

Per trovare l’unica vittoria esterna della Reggiana bisogna risalire alla prima sfida tra le due squadre: il 25 gennaio 1959 i granata s’imposero alla “Favorita” per 2-1 in una gara valida per il 18° turno del campionato di Serie B 1958-59. Decisiva, dopo che Santiago Vernazza aveva risposto al 43’ per le “aquile” all’iniziale vantaggio ospite siglato da Pinti al 1’, si rivelò una rete di Mario Tribuzio al 56’. I quattro confronti diretti andati sinora in scena nella coppa nazionale (tre in Emilia, uno in Sicilia) non hanno mai visto prevalere la Reggiana.

L’unico precedente disputato a Palermo si chiuse senza vincitori: il 29 agosto 1982 rosanero e granata pareggiarono per 1-1 un match valido per la terza giornata del Girone 1 della Coppa Italia 1982-83. I padroni di casa dopo essere passati in vantaggio al 31’ con Fabrizio Gorin si videro raggiungere al 58’ dagli ospiti a bersaglio con Andrea Carnevale.