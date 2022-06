In attesa dei grandi colpi del Calciomercato estivo, ogni squadra della Serie A lavora per aumentare il valore della propria rosa ed essere ancora più competitiva rispetto alla passata stagione. Attraverso i dati elaborati da Trasfermark, intanto è stata stilata la classifica delle rose attuali con il valore più alto del campionato italiano.

Milan al comando, Juve e Inter completano il podio

Dopo la vittoria del campionato, al primo posto troviamo il Milan di Stefano Pioli che ha portato il valore del proprio organico a toccare i 552,4 milioni di euro.

Molto è legato all'esplosione di molti calciatori come Rafael Leao e Theo Hernandez, che fanno parte della classifica dei calciatori più costosi dell'intera Serie A. Un grande traguardo da parte dei rossoneri, che nella prossima stagione vorranno confermarsi ad alti livelli in Italia e ritornare ad avere un ruolo importante anche in Europa.

Completano il podio Juventus e Inter. Nonostante le due ultime stagioni non esaltanti concluse con il quarto posto in classifica, i bianconeri occupano la seconda posizione con 520,9 milioni di euro. Un valore che rimarca la qualità della rosa a disposizione di Max Allegri, composta da giocatori di grande qualità e personalità come Chiesa e Vlahovic.

Al terzo posto, c'è l'Inter di Simone Inzaghi con un valore di 514,7 milioni di euro.

Nella fila nerazzurre, è presente Lautaro Martinez, considerato il calciatore con il maggior valore in Italia e nel mirino di diversi top club europei.

Quarto il Napoli, il Toro completa la top ten

Ai piedi del podio, troviamo il Napoli di Luciano Spalletti che si appresta all'avventura in Champions League. Nonostante l'addio di capitan Insigne e qualche situazione contrattuale da definire come quelle di calciatori di grande rilievo come Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz, il lavoro del club azzurro è di livello come dimostra il valore 465 milioni di euro del proprio organico.

Dietro ai partenopei, troviamo la Roma con 358,35 milioni: il valore dei giallorossi è incrementato dal grande lavoro di Josè Mourinho, che dopo la conquista della Conference League, si prepara a lottare per un posto in Champions League.

Nonostante non si sia qualificata per l'Europa, in sesta posizione troviamo l'Atalanta con 345,9 milioni.

Il grande operato di Gasperini è sotto gli occhi di tutti come rimarcano plusvalenze importanti come quelle di Gosens e Romero, e già a partire nella prossima stagione il club bergamasco farà di tutto per riconquistare un piazzamento europeo, casa della Dea in queste ultime stagioni.

Al settimo posto, c'è la Lazio con 247,75 milioni. Nelle file biancocelesti ci sono calciatori dal valore di mercato molto elevato come Milinkovic Savic, nel mirino del Chelsea e valutato oltre 70 milioni di euro dal patron Lotito.

Infine, completano la top ten Sassuolo, Fiorentina e Torino.