La Juventus, dopo gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba, ha definito altre due importanti trattative di mercato. Dopo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, arriva un rinforzo per il difesa. Si tratta di Bremer, acquistato per circa 47 milioni di euro dal Torino. Un rinforzo a sorpresa, non tanto perché la Juventus non lo seguisse ma per il fatto che il brasiliano da mesi aveva l'intesa economica con l'Inter. La società milanese, però, non è riuscita a cedere Milan Skriniar, dando la possibilità alla Juventus di acquistarlo. I rinforzi della Juventus, comunque, riguarderanno anche altri settori.

Potrebbero arrivare un altro difensore centrale, un terzino sinistro nel caso di partenza di Pellegrini, un centrocampista e due acquisti per il settore avanzato. Non è da scartare la possibilità che la Juventus si affidi anche alla difesa a tre in diversi match, in tal caso che potrebbe arrivare un centrocampista di fascia sinistra che può giocare anche terzino. Parliamo di Filip Kostic, avvicinato alla società bianconera fino a qualche settimana fa. Con l'arrivo di Angel Di Maria, però, la Juventus sembra aver deciso di attendere per l'eventuale suo acquisto. A parlare del futuro professionale del giocatore è stato il presidente dell'Eintracht Francoforte, Peter Fischer, che in una recente intervista ha sottolineato come alla Juventus farebbe molta panchina, considerando il recente acquisto di Di Maria.

Per questo, spera in una conferma del giocatore nella società tedesca.

Peter Fischer ha parlato del futuro professionale di Kostic

'Non so cosa voglia ottenere alla Juve quando c'è già Di Maria a giocare dalla sua parte. Guarderebbe dalle tribune'. Queste le dichiarazioni di Peter Fischer, presidente dell'Eintracht Francoforte in riferimento al futuro professionale di Filip Kostic.

Il centrocampista è stato molto importante per i tedeschi e la scorsa stagione ha dato il suo contributo alla vittoria dell'Europa League dell'Eintracht Francoforte. È in scadenza di contratto a giugno 2023 e c'è il rischio che possa lasciare la società tedesca a parametro zero fra un anno. Proseguendo l'intervista, Fischer ha aggiunto: 'Ho la speranza e la sensazione che rimarrà all'Eintracht Francoforte.

È molto amato qui'. La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto se dovesse partire Luca Pellegrini.

Kostic può giocare centrocampista ma anche punta di fascia

Filip Kostic sarebbe utile soprattutto se Allegri decidesse di affidarsi al centrocampo a cinque, ma può giocare anche punta di fascia nel 4-3-3. Potrebbe giocare anche con Di Maria, in quanto l'argentino preferisce essere schierato sulla fascia destra così da poter rientrare sul piede sinistro. Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.