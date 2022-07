Inter, Juventus e Monza sarebbero al lavoro pero potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri, che potrebbero dover cedere Milan Skriniar al Paris Saint Germain, avrebbero messo nel mirino Manuel Akanji del Borussia Dortmund. I bianconeri sarebbero invece interessata a Stefan De Vrij per la difesa e a Jorginho per il centrocampo. I brianzoli vorrebbero accelerare i contatti per portare Mauro Icardi in Serie A.

Due contropartite per Akanji

L'Inter avrebbe puntato i fari su Akanji del Borussia Dortmund. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe congeniale alle idee di Inzaghi.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro mai dirigenti milanesi potrebbero mettere sul piatto un contropartita tecnica a scelta tra il cartellino di Valentino Lazaro o Henrique Dalbert per abbassare le pretese dei tedeschi. I due esterni avrebbero una valutazione di circa 8 milioni di euro.

La Juventus punterebbe Jorginho e De Vrij

La Juventus vorrebbe potenziare il centrocampo ed avrebbe puntato Jorginho del Chelsea. Il piano sarebbe quello di cedere Arthur, che interesserebbe alla Roma, per liberare un poso per l'ex Napoli. I torinesi vorrebbero proporre ai Blues il cartellino di Adrien Rabiot per abbassare le pretese. Jorginho avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, mentre il suo contratto scade nel 2023.

Il club allenato da Tuchel vorrebbe De Ligt ma le operazione potrebbero concludersi in due momenti diversi.

I bianconeri, inoltre, starebbero valutando Stefan De Vrij dell'Inter per la prossima stagione. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovarlo. La Juventus vorrebbe dunque assicurarselo entro gennaio e battere la concorrenza della Premier League e del Barcellona.

Il Monza seguirebbe Candreva e Mauro Icardi

Il Monza avrebbe piani molto ambiziosi per centrare subito la salvezza. Dopo aver messo a segno il colpo Matteo Pessina, sarebbe al lavoro per portare Mauro Icardi in Italia. Si tratta di un'operazione difficilissima ma l'ex Inter ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe accettare il rientro in Serie A per rilanciarsi dopo stagioni molto deludenti.

L'amministrazione delegato, Adriano Galliani, potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto per convincere i francesi ma il problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio che percepisce il bomber argentino. Il Monza, inoltre, vorrebbe assicurarsi anche le prestazioni di Antonio Candreva della Sampdoria per rinforzare la catena di destra con un profilo esperto per la categoria.