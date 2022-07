La Juventus, in queste settimane, si è concentrata soprattutto sulle trattative per Paul Pogba e Angel Di Maria. Messi a posto questi due tasselli, i bianconeri stanno trattando per arrivare ad altri giocatori. In particolare, la Juventus ha deciso di fare sul serio per arrivare a Nicolò Zaniolo. Il giocatore classe 99 sarebbe una delle richieste di Massimiliano Allegri. La Juventus, per arrivare a Zaniolo starebbe cercando di percorrere due strade: la prima con l'inserimento di contropartite tecniche e la seconda proponendo la formula utilizzata con Chiesa e Locatelli, ovvero, prestito con obbligo di riscatto.

Nel frattempo, ci sarebbe anche la ferma volontà del ragazzo che vorrebbe vestire la maglia della Juventus, squadra per la quale tifava da bambino. Inoltre, tra Zaniolo e la Roma sarebbe calato il gelo e il giocatore, al suo arrivo a Trigoria, non si sarebbe fermato a fare foto e autografi con i tifosi giallorossi. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione, anche se sembra che ci sia fretta da parte di tutti di chiudere quanto prima questa trattativa.

La Juventus vuole Zaniolo

La Juventus, in questi giorni, sarebbe al lavoro per trovare un accordo con la Roma per arrivare a Nicolò Zaniolo. I bianconeri hanno provato anche ad inserire diverse contropartite tecniche. La Juventus avrebbe offerto Arthur, ma la Roma non sarebbe convinta di prendere il brasiliano.

I giallorossi preferirebbero solo cash o, al massimo, accetterebbero come contropartita un giovane juventino. In particolare, la Roma sarebbe interessata a Ranocchia. Inoltre, i giallorossi hanno provato a chiedere Zakaria, ma per la Juventus lo svizzero è incedibile. Per questo motivo si sta cercando di capire se fare un'operazione solo cash o un prestito con obbligo.

La Roma, comunque, vuole tra i 50 e i 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe incassare molti soldi dalla cessione di De Ligt e questo potrebbe dare un'accelerata per la trattativa per Zaniolo. La sensazione, però, è che il ragazzo classe 99 sia più vicino al trasferimento a Torino piuttosto che alla permanenza nella Capitale.

Nei prossimi giorni l'arrivo di Pogba

La Juventus, in questi giorni, è divisa tra campo e mercato. La squadra lavora al JTC priva dei nazionali, mentre la dirigenza si sta occupando di rinforzare la rosa. Nei prossimi giorni si vedranno a Torino i primi nuovi acquisti. Infatti, Paul Pogba è atteso in Italia tra venerdì 8 e sabato 9 luglio. Il francese si sottoporrà alle visite mediche, firmerà il contratto e poi l'11 luglio inzierá ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il Pogback è più vicino e i tifosi della Juventus dovranno spettare solo pochi giorni per rivedere il centrocampista in bianconero. L'attesa, poi, sarà per capire quale sarà il numero di maglia che prenderà Paul Pogba, ma la sensazione è che possa indossare il 10 lasciato libero da Paulo Dybala.