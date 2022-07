L'Inter sta lavorando molto sul mercato in uscita in queste ultime settimane. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il Torino per la cessione in prestito di Valentino Lazaro e stanno provando a rescindere il contratto di Alexis Sanchez. Per quanto riguarda il mercato in entrata, l'unico innesto potrebbe essere un difensore che prenda il posto di Andrea Ranocchia andato in scadenza di contratto. Sono in corso delle valutazioni per un eventuale innesto sugli esterni, in particolar modo a sinistra viste alcune perplessità sulle condizioni di Robin Gosens.

Il nome che intriga sempre è quello di Filip Kostic, per cui potrebbe essere fatto un tentativo nonostante sia molto vicino al West Ham.

Il Torino è alla ricerca di rinforzi da regalare a Ivan Juric, visto che sono andati via Brekalo, Pjaca e Andrea Belotti. I granata stanno sondando diversi nomi in questi giorni e l'ultimo porterebbe a Eldor Shomurodov, che con l'arrivo di Paulo Dybala a Roma rischia di trovare sempre meno spazio.

Kostic tra Inter e West Ham

L'Inter in passato non ha nascosto il proprio interesse per Filip Kostic. Sia lo scorso anno, sia a gennaio, i nerazzurri hanno fatto un sondaggio prima di chiudere per Robin Gosens, arrivato dall'Atalanta per 15 milioni di euro più bonus.

Sull'esterno tedesco ci sarebbero delle perplessità legate alle condizioni fisiche, anche se il club ha piena fiducia in lui. Non è escluso, però, che la società possa intervenire per regalare a Simone Inzaghi un'alternativa dello stesso livello, anche per cautelarsi visti i tanti impegni tra campionato e coppe.

L'esterno serbo sembra vicino al West Ham, ma la società nerazzurra potrebbe provare ad inserirsi, anche forte della partecipazione alla prossima Champions League, competizione a cui non parteciperanno gli Hammers.

L'Eintracht vorrebbe 15 milioni, cifra che l'Inter non vuole investire e al massimo sarebbe pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro, mentre il giocatore vorrebbe un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus.

Torino su Shomurodov

Chiuso l'acquisto di Paulo Dybala, e vicina a Georginio Wijnaldum, ora la Roma vuole sfoltire la rosa a disposizione di José Mourinho, soprattutto in attacco.

Uno dei nomi in uscita sarebbe quello di Eldor Shomurodov, che piacerebbe al Torino. I granata hanno perso elementi importanti in attacco come Brekalo, Pjaca e Belotti e hanno bisogno di almeno due rinforzi in quel reparto. Nello schema di Pioli l'attaccante uzbeko può giocare sia da punta che da trequartista. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma non è da escludere uno scambio alla pari con Armando Izzo, che non rientra nei piani del club.