Il Milan, che vorrebbe potenziare il settore offensivo con un trequartista di livello internazionale, riterrebbe Charles De Ketelaere il profilo ideale da regalare a Stefano Pioli. La Juventus, nel frattempo, potrebbe lanciare l'assalto a Roberto Firmino, brasiliano in scadenza di contratto con il Liverpool, formulando un'offerta vicina ai 23 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Maldini avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Charles De Ketelaere

Il Milan vorrebbe acquisire un calciatore che sappia dare estro alla manovra della formazione allenata da Stefano Pioli.

Diversi profili sarebbero osservati da Maldini e Massara, ma il preferito del duo dirigenziale rossonero sarebbe Charles De Ketelaere. Il fantasista classe 2001 in forza al Bruges ha attratto l'attenzione di diversi club e di conseguenza la compagine belga avrebbe deciso di alzare il prezzo del suo cartellino, portandolo a 50 milioni di euro. Il Milan, che sarebbe stato disposto ad investire una somma vicina ai 35 milioni per portarselo a casa, potrebbe produrre un ulteriore sforzo economico che però ridurrebbe il budget stanziato per la finestra di Calciomercato estiva da poco iniziata. Qualora De Ketelaere dovesse tramontare come ipotesi, Maldini disporrebbe di ameno due alternative, rappresentate da Marco Asensio, dato in uscita dal Real Madrid per 30 milioni di euro o Paulo Dybala, parametro 0 di lusso alla ricerca di una squadra che possa accontentare le sue richieste economiche.

Calciomercato Juventus: Firmino si potrebbe liberare dal Liverpool per 23 milioni di euro

Dopo l'acquisto di Darwin Nunez, nel reparto offensivo del Liverpool ci sarebbe sempre meno spazio per Roberto Firmino, che stando a quanto riportato, vorrebbe lasciare la compagine britannica in questa finestra di calciomercato estiva per giocarsi le sue chance di convocazione con il Brasile al prossimo mondiale del Qatar.

Dall'Inghilterra dunque rimbalzerebbe l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus in aperto dialogo con i Reds per trovare una soluzione che porti il giocatore brasiliano a Torino. La Vecchia Signora avrebbe offerto Adrien Rabiot nella trattativa come pedina di scambio, opzione che sarebbe stata prima vagliata e poi rifiutata dal Liverpool.

Preso atto di questo diniego, Cherubini starebbe quindi meditando di lanciare l'assalto a Firmino proponendo alla compagine inglese solo cash. Visto che il centravanti classe '91 andrà in scadenza di contratto nel prossimo 2023, per 'scipparlo' a Klopp potrebbero bastare 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro.