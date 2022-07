Monza e Juventus hanno in mente un progetto molto ambizioso per iniziare al meglio la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky il club della Brianza avrebbe accelerato i contatti per un tandem d'attacco tutto argentino composto da Paulo Dybala e Mauro Icardi. I torinesi, invece, potrebbero intavolare un'operazione con il Manchester United per Telles e Martial e dedicarsi anche alle piste che portano a Nicolò Zaniolo e Milinkovic Savic.

Galliani tenta il doppio colpo argentino

La società presieduta da Silvio Berlusconi vorrebbe i due argentini alla guida dell'attacco.

I due calciatori rappresenterebbero delle trattative molto complesse ma l'amministratore delegato, Adriano Galliani, potrebbe avere il piano giusto per entrambi. Dybala avrebbe l'accordo con l'Inter, che non ha trovato l'intesa con l'entourage del calciatore per quanto riguarda le spese di commissione. L'agente Antun continuerebbe a chiedere circa 10 milioni di euro. Il Monza potrebbe dunque inserirsi nella trattativa ed affondare il colpo visto che l'ex Palermo è attualmente svincolato e desideroso di trovare squadra per prepararsi alla prossima stagione. Più difficile arrivare a Mauro Icardi, legato fino al 2024 al Paris Saint Germain. Il centravanti sarebbe fuori dal progetto transalpino ed il club di Berlusconi potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto per consentire al ragazzo di rilanciarsi dopo stagioni deludenti.

La Juve sugli esuberi dello United

La Juventus potrebbe invece organizzare una trattativa con il Manchester United che, dopo l'arrivo di Ten Hag, seguirebbe con interesse De Ligt. La cessione dell'olandese, seguito dal Chelsea, potrebbe finanziare il mercato degli Agnelli. Dai Red Devils potrebbero arrivare Anthony Martial e Alex Telles, fuori dal nuovo progetto, che sarebbero valutati complessivamente circa 40 milioni di euro.

Zaniolo e Milinkovic per il nuovo progetto

I bianconeri, inoltre, potrebbero accelerare i contatti con la Roma per avere Nicolò Zaniolo. La formula per l'ex Inter sarebbe simile a quella che ha permesso a Manuel Locatelli e Federico Chiesa di approdare a Vinovo. Un prestito oneroso da circa 10 milioni di euro più altri 40 milioni cash pagabili in due anni.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Juventus potrebbe inserire anche i cartellini dei giovani Ranocchia e Fagioli per convincere la Roma. Il sogno di Massimiliano Allegri sarebbe sempre Milinkovic-Savic, valutato circa 60 milioni di euro. L'affare sarebbe molto complesso ma i dirigenti torinesi potrebbero mettere da parte un corposo bottino se dovessero cedere Adrien Rabiot, che piacerebbe al Psg, Arthur, valutato circa 30 milioni di euro, Alex Sandro e Luca Pellegrini.