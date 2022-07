Uno dei nomi più chiacchierati sul mercato in queste ore è sicuramente quello di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano piace da tempo all'Inter, ma negli ultimi giorni si è inserita nell'affare la Juventus. I bianconeri adesso hanno la forza economica per arrivare al difensore del Torino, grazie alla cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco per 80 milioni di euro, bonus inclusi. Ieri è andata in scena la cena tra la società nerazzurra e quella granata per provare ad arrivare ad una fumata bianca. Accordo non trovato, ma il club meneghino non vuole arrendersi e sta provando a superare la corsa degli eterni rivali al centrale granata.

Il rilancio dell'Inter

L'Inter sta provando a chiudere in queste ore l'acquisto di Gleison Bremer. Sul centrale brasiliano è piombata la Juventus nelle ultime ore, ma i nerazzurri vogliono sfruttare il fatto che siano stati i primi a muoversi su di lui, trovando un'intesa di massima con l'entourage del giocatore con largo anticipo. Il calciatore, però, per riconoscenza verso il Toro ha deciso di rinnovare il proprio contratto, in principio in scadenza a giugno 2023, prolungandolo di una stagione.

La scorsa settimana sembrava praticamente fatta, ma i bianconeri in questi giorni, forti della cessione di Matthijs De Ligt, stanno provando a soffiare il giocatore. Nulla è ancora deciso, ma la proposta fatta qualche giorno fa da 30 milioni di euro, bonus inclusi, più il prestito di Casadei non è più sufficiente per arrivare alla fumata bianca.

Il concetto è stato ribadito anche nella cena di ieri e proprio per questo motivo la società nerazzurra adesso è pronta ad un piccolo rilancio, cercando di venire incontro alla richiesta del Torino.

Ausilio e Marotta sarebbero pronti ad alzare la proposta mettendo sul piatto 30 milioni di euro più bonus, oltre al cartellino a titolo definitivo del giovane centrocampista della Primavera nerazzurra.

Affare complessivo da oltre 40 milioni di euro, considerando la valutazione del classe 2003 oltre i 7 milioni di euro. Proposta sempre sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L'offerta della Juventus

Nelle prossime ore, anche la Juventus formulerà la propria offerta ufficiale per Gleison Bremer. L'intenzione dei bianconeri sarebbe quella di toccare i 40 milioni di euro tra base fissa, intorno ai 35 milioni di euro, e bonus facilmente raggiungibili.

Qualora il rilancio dell'Inter fosse confermato, bisognerà vedere se anche la Juve proverà ad inserire una contropartita tecnica nell'affare. Occhio in questo senso ad un giovane centrocampista, Filippo Ranocchia, che, però, piace molto anche al Monza. Sono ore decisive e la cosa certa è che entro questa settimana si conoscerà dove giocherà il centrale brasiliano.