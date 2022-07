Milan Skriniar potrebbe non essere l'unico difensore titolare a lasciare l'Inter. Infatti anche Stefan de Vrij potrebbe cambiare maglia durante questa sessione di Calciomercato. Il centrale olandese, che finora non ha firmato coi nerazzurri il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023, sarebbe seguito da diversi club italiani e stranieri.

Tra questi ci sarebbe la Juventus di Massimiliano Allegri che, con il probabile trasferimento di De Ligt al Bayern Monaco, potrebbe aver bisogno di un valido sostituto dell'ex Ajax. L'Inter non considera incedibile de Vrij, e se arrivasse un'offerta di almeno 20 milioni di euro potrebbe lasciarlo partire.

I bianconeri, per evitare un esborso economico, potrebbero pensare di proporre uno scambio con Juan Cuadrado. Al momento sembra che la società milanese non sia interessata all'esterno colombiano, avendo già in rosa Dumfries, seguito da Manchester United e Barcellona.

In caso di cessione di de Vrij, il club nerazzurro dovrebbe necessariamente acquistare due difensori. Bremer sarebbe sempre l'obiettivo principale, ma ci sarebbero anche altre candidature come quella di Manuel Akanji del Borussia Dortmund che avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Sarebbe ancora aperta la pista Nikola Milenkovic della Fiorentina che potrebbe diventare anche un obiettivo del Napoli se dovesse andar via Kalidou Koulibaly.

Infine, sullo sfondo ci sarebbe un'opzione low-cost, ossia Francesco Acerbi della Lazio, sulle cui tracce ci sarebbero anche Milan, Torino e Monza.

Inter: potrebbe arrivare la rescissione del contratto di Sanchez

Dopo Vidal, pronto ad accasarsi al Flamengo, l'Inter starebbe cercando una soluzione per Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla finora avrebbe rifiutato diverse destinazioni, tra le quali ci sarebbero Marsiglia, Siviglia e Galatasaray.

La società meneghina vorrebbe proporre all'attaccante cileno una rescissione del contratto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, da Viale della Liberazione vorrebbero proporre come buonuscita una percentuale del 65% dell'ingaggio della stagione 2022/2023. Qualora Sanchez accettasse quest'offerta, sarebbe poi libero di trovarsi un'altra sistemazione.

Le eventuali partenze di Sanchez e Andrea Pinamonti (sul quale ci sarebbe il Monza) permetterebbero all'Inter di fare ulteriore spazio in organico per concludere la trattativa con Paulo Dybala. Tuttavia, sembra che sia necessaria un'ulteriore cessione nel reparto offensivo prima di affondare il colpo per La Joya.

L'amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe proposto al centravanti argentino un ingaggio da 5 milioni di euro più uno di bonus. Ci sarebbe però da battere la concorrenza della Roma e probabilmente anche quella del Napoli.