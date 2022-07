L'Inter sta lavorando molto sul mercato in uscita dopo aver già annunciato ben cinque colpi in entrata. Ora la priorità è sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, e molto probabilmente ci sarà una cessione dolorosa. Il principale candidato è Milan Skriniar, su cui c'è l'interesse del Paris Saint Germain che, però, ancora non si è avvicinato ai 70 milioni di euro richiesti dalla società nerazzurra. Qualora il centrale slovacco dovesse restare, il big maggiormente indiziato a partire sarebbe Denzel Dumfries. L'esterno olandese ha estimatori in tutta Europa, su tutti il Barcellona, che ha già fatto qualche sondaggio nello scorse settimane.

In casa Milan potrebbe tornare in auge un vecchio obiettivo. Si tratta di Jordan Veretout, che è stato sondato dai rossoneri già nelle scorse sessioni di Calciomercato. Il centrocampista francese non sarebbe al centro del progetto tattico di José Mourinho e per questo motivo la Roma sembra pronta a trattare la sua cessione.

Barcellona su Dumfries

Uno dei big dell'Inter al centro dei rumors di mercato in queste settimane è sicuramente Denzel Dumfries. L'esterno olandese è arrivato l'anno scorso dal Psv Eindhoven per meno di 15 milioni di euro con il difficile compito di non far rimpiangere Achraf Hakimi e alla fine ci è riuscito grazie ad un ottimo rendimento, come testimoniano i numeri. Il classe 1996, infatti, ha messo a segno cinque reti e collezionato quattro assist in trentatré partite di campionato e ha attirato l'attenzione dei top club europei.

Si è parlato di Bayern Monaco e Manchester United, ma chi si sarebbe mosso concretamente è il Barcellona. I blaugrana adesso si stanno muovendo per rinforzare la rosa a disposizione di Xavi e sono pronti a fare un tentativo proprio per Dumfries.

L'Inter parte da una valutazione di 40 milioni di euro, ma i catalani vorrebbero mettere sul piatto due contropartite tecniche per abbassare notevolmente l'esborso economico.

Si tratta di Dest e Mingueza, in questo modo il club meneghino avrebbe in rosa sia il sostituto dell'olandese, sia un difensore centrale, di cui necessita dopo l'addio di Ranocchia e Kolarov.

Milan su Veretout

In casa Milan potrebbe tornare di moda il nome di Jordan Veretout, già sondato nelle precedenti sessioni di calciomercato.

Questa volta la Roma sembra essere pronta a lasciarlo andare, visto che il giocatore non rientra nei piani di José Mourinho. Nell'affare potrebbe entrare il cartellino di Alexis Saelemaekers, che rischia di trovare poco spazio visto il possibile arrivo di Ziyech. In quel caso sarebbe previsto anche un piccolo conguaglio economico intorno ai 5 milioni di euro a favore dei capitolini.