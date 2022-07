La Juventus è al lavoro, in queste settimane, non solo per definire i rinforzi del Calciomercato estivo ma anche per alleggerire una rosa che vanta giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Su tutti, Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, tre dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera. A questi bisogna aggiungere anche partenze inaspettate, almeno fino a qualche settimana fa. Parliamo di quella di Matthijs de Ligt, che la Juventus considerava fino a qualche tempo fa il presente e il futuro della società bianconera.

La volontà del giocatore, dopo quattro stagioni a Torino, sembra essere quella di poter fare una nuova esperienza professionale. Dopo l'interesse del Chelsea, la società che ha più dimostrato di volere acquistare il giocatore è il Bayern Monaco. Non è un caso che si sia presentata a Torino nella giornata di lunedì 11 luglio con il suo dirigente Hasan Salihamdzic per trattare l'eventuale trasferimento di de Ligt al Bayern Monaco. L'offerta sarebbe stata di 60 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus, la Juventus non l'avrebbe accettata, sottolineando come la valutazione base di de Ligt sia 80 milioni di euro. A questi sarebbero da aggiungere dei bonus per arrivare ad almeno 90 milioni di euro.

Attualmente, quindi, ci sarebbe distanza fra offerta e richieste della Juventus.

Attualmente ci sarebbe distanza fra offerte e richieste della Juventus. Una situazione che potrebbe agevolare inserimenti da parte di altre società interessate al giocatore. Non è da scartare, comunque, la possibilità di una conferma di Matthijs de Ligt, anche perché il suo contratto scade a giugno 2024. La volontà del giocatore sarebbe quella di fare una nuova esperienza professionale.

Con la partenza di de Ligt la Juventus vorrebbe ricavare almeno 90 milioni di euro da utilizzare per l'acquisto di uno o due difensori centrali ma anche per il rinforzo a centrocampo. Non dipende invece dalla cessione di de Ligt l'eventuale arrivo di Nicolò Zaniolo, che sarebbe considerato dalla Juventus un investimento per il presente e per il futuro.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse partire de Ligt potrebbe acquistare due difensori centrali. Abbiamo parlato dell'interesse per Kalidou Koulibaly del Napoli, a questo potrebbe aggiungersi anche un altro difensore centrale giovane. Piace molto Benoit Badiashile del Monaco, valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.