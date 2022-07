Si avvicina un altro impegno amichevole per il Milan di Pioli in questa estate. In vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese il tecnico rossonera sta sperimentando varie formazioni e testando le condizioni degli uomini chiave, partendo dal consolidato 4-2-3-1. I rossoneri giocheranno contro gli austriaci del Wolfsberger e la partita sarà visibile in chiaro mercoledì 27 luglio alle ore 19 sul canale Sportitalia.

Anche sul fronte mercato non si fermano le indiscrezioni, con la dirigenza rossonera alla prese con molte trattative aperte, che punta a chiudere nei prossimi giorni.

Dalle ultime notizie si fa sempre più calda la pista che porta a Ziyech, con l’attaccante marocchino che ha espresso la ferma volontà di vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Mister Pioli lascia fuori due big della difesa

Nella prossima amichevole, in programma mercoledì 27 luglio in Austria, il tecnico del Milan Stefano Pioli avrebbe deciso di lasciare fuori Theo Hernandez e Tomori, allo scopo di sperimentare nuove coppie difensive. Le tante competizioni in cui sarà impegnato il Milan nella prossima stagione, infatti, costringono il tecnico a variare più uomini possibili, cercando di mantenere sempre lo stesso livello, soprattutto in fase difensiva. Dopo la sconfitta rimediata nell’amichevole di sabato sera, gli uomini di Pioli vogliono riprendere il cammino della preparazione estiva con una vittoria contro la squadra austriaca del Wolfsberger.

Nella partita che inizierà alle ore 19 il tecnico rossonero, con ogni probabilità, proverà nuovi giocatori nella fase difensiva, schierando, almeno dall’inizio, Florenzi, Ballo-Touré e Gabbia, al fianco del sempre presente Kalulu.

Probabile formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

La dirigenza rossonera in contatto con il Chelsea per Ziyech

In chiave mercato non ci dovrebbero essere novità importanti fino all’amichevole di mercoledì, ma i tifosi rossoneri sono fiduciosi sul fatto che tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima possano arrivare colpi importanti in entrata.

Oltre alla trattativa per De Ketelaere, la dirigenza rossonera è in attesa di una risposta dal Chelsea per l’acquisto dell’attaccante marocchino Ziyech, per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.