Non mancano in queste ore le indiscrezioni di Calciomercato. Il PSG e il Tottenham avrebbero chiesto informazioni per il giovane Zalewski della Roma, che però non avrebbe intenzione di cederlo. Nel frattempo si starebbe complicando la pista De Ketelaere per il Milan. Infine Nahuel Molina, giocatore dell'Udinese seguito nelle ultime settimane dalla Juventus, ha scelto l'Atletico Madrid.

Roma: PSG e Tottenham avrebbero chiesto informazioni su Nicola Zalewski

Nicola Zalewski è stato una delle sorprese della scorsa stagione per la Roma e il suo rendimento in campionato e in Conference League ha attratto le attenzioni di diverse big europee.

Tra queste ci sarebbero il PSG e il Tottenham, che nelle scorse ore, avrebbero chiesto informazioni per il giovane laterale mancino di nazionalità polacca.

Comunque sia ogni tentativo di approccio per il calciatore classe 2002 sarebbe stato rinviato al mittente dalla compagine giallorossa, che riterrebbe Zalewski un patrimonio per il futuro.

Calciomercato Juventus, Molina sfuma definitivamente: andrà all'Atletico Madrid

Il laterale dell'Udinese Nahuel Molina è stato corteggiato dalla Juventus in queste ultime settimane ma nonostante i tentativi, il calciatore argentino andrà all'estero. Il fluidificante ha scelto l'Atletico Madrid, che pagherà alla compagine friulana un conguaglio economico pari a 12 milioni più 6 di bonus più l'inserimento del cartellino di Nehuen Perez, difensore classe 2000 che diverrà definitivamente un giocatore dell'Udinese per i prossimi cinque anni.

Quinquennale anche per Molina, che è atteso per le visite mediche in Spagna per lunedì, prima dell'annuncio ufficiale.

Calciomercato Milan, De Ketelaere si starebbe complicando, i rossoneri valutano altri profili per la trequarti

Charles De Ketelaere è uno degli obiettivi principali di questa fase intermedia del calciomercato del Milan.

I dirigenti rossoneri Maldini e Massara sono partiti negli scorsi giorni alla volta del Belgio per convincere il Club Brugge a cedere il calciatore per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. La società belga però non vorrebbe fare sconti e accetterebbe solo un'offerta da 35 milioni.

Il Milan starebbe continuando a trattare per il classe 2001 ma se non riuscisse a trovare una soluzione entro martedì, potrebbe virare su altri profili per quella posizione di campo.

Resta infatti sempre vivo il nome di Hakim Ziyech del Chelsea, che Maldini gradirebbe acquisire in prestito con diritto di riscatto. Inoltre non si escluderebbe un ritorno di fiamma di due nomi accostati in precedenza al "Diavolo", vale a dire Zaniolo e Berardi.