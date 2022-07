La Fiorentina dopo l'arrivo di Luka Jovic in attacco adesso vorrebbe rafforzare anche la mediana.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il sogno resta Luis Alberto, centrocampista spagnolo in forza alla Lazio che potrebbe salutare la Capitale durante questa sessione di mercato. Il club biancoceleste potrebbe cedere il "Mago" per una cifra attorno ai 25 milioni di euro per poi reinvestire tale somma per accaparrarsi le prestazioni di Ivan Ilic del Verona, obiettivo che sarebbe stato richiesto da Maurizio Sarri.

La società di Rocco Commisso potrebbe sondare il terreno per il numero 10 spagnolo, ma deve fare attenzione alla forte concorrenza del Siviglia di Lopetegui, molto interessato alle prestazioni del centrocampista biancoceleste.

Fiorentina, idea Acerbi per la difesa: visite per Dodò

Oltre al centrocampo, la Fiorentina sta valutando anche dei possibili acquisti anche per puntellare la retroguardia di Vincenzo Italiano.

In caso di partenza di Nikola Milenkovic, che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro e che resta nel mirino di diverse società italiane come Juventus, Inter e Napoli, la società viola potrebbe virare su un profilo di grande esperienza e personalità come Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. Il centrale della nazionale italiana, che viene valutato attorno ai 5 milioni di euro, sarebbe nel mirino anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che sta sondando diversi profili per sostituire nella maniera giusta Kalidou Koulibaly, ormai "promesso sposo" del Chelsea.

Più complicata la trattativa che porterebbe a Robin Le Normand del Real Sociedad, profilo seguito dalla società viola da diverse settimane. Il club spagnolo chiede infatti una cifra vicina ai 25 milioni di euro per trattare la possibile cessione del centrale difensivo classe '96.

Chi invece è ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina è Dodò.

Il terzino brasiliano dovrebbe arrivare dallo Shakthar Donetsk per una cifra complessiva di 14,5 milioni di euro. L'esterno destro, che sostituirà l'ormai non confermato Odziozola, a breve dovrebbe svolgere le visite mediche di rito per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club viola.

Da un arrivo a un addio, quello di Kristof Piatek che nonostante una discreta seconda parte di stagione nella squadra di Italiano, non è stato riscattato dai toscani entro fine giugno dall'Hertha Berlino.