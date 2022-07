L'Inter è stata sicuramente la protagonista assoluta di questa sessione estiva di Calciomercato. Cinque gli acquisti già ufficializzati e non sembra essere finita qui, visto che sono sempre vive le trattative per portare a Milano Gleison Bremer e Paulo Dybala. A centrocampo la rosa sembra delineata con gli arrivi di Asllani e Mkhitaryan, ma non sono da escludere sorprese. Una di queste risponde al nome di Fabian Ruiz, che sembra intenzionato a lasciare il Napoli, subito o a giugno del prossimo anno, quando andrà in scadenza di contratto.

Anche il Torino sta provando a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric.

Non sarà semplice, ma i granata non vogliono far rimpiangere i giocatori andati via, soprattutto sul fronte offensivo. Per questo motivo nel mirino sarebbe finito nuovamente Riccardo Orsolini, cercato anche lo scorso anno, con il Bologna che non volle cederlo a nessun prezzo.

Fabian Ruiz in orbita Inter

L'Inter sembra essere già vicina a definire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. In entrata i nomi di Paulo Dybala e Gleison Bremer sono sempre caldi, ma se uscirà uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij inevitabilmente ci sarà un altro innesto in difesa.

In mezzo al campo la rosa sembra completa, ma l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dimostrato di essere sempre attento alle occasioni che il mercato pone.

Una di queste risponde al nome di Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con il Napoli. Lo spagnolo vorrebbe lasciare gli azzurri e potrebbe farlo sia subito, in caso di offerta, sia l'anno prossimo a parametro zero.

Il club partenopeo valuta il giocatore almeno 25-30 milioni di euro, anche per recuperare l'investimento fatto quando è stata esercitata la clausola rescissoria dal Betis Siviglia.

Una cifra che l'Inter non può investire dato che gli sforzi economici saranno fatti tutti su Bremer. Per questo motivo l'unico modo per arrivare alla fumata bianca sarebbe uno scambio alla pari inserendo nell'affare Hakan Calhanoglu. In caso contrario, ogni discorso sarà rinviato al prossimo anno.

Torino, nel mirino Orsolini

Il Torino è alla ricerca di rinforzi importanti in attacco dopo aver perso Andrea Belotti, andato in scadenza di contratto, e Brekalo, tornato al Wolfsburg dopo il prestito. In orbita granata sarebbe tornato il nome di Riccardo Orsolini, seguito anche l'anno scorso. Stavolta il Bologna sembrerebbe maggiormente predisposto a trattare la sua cessione. I rossoblu chiedono una cifra intorno ai 15 milioni di euro ma la fumata bianca potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.