La Juventus è partita per la tournée negli Stati Uniti in cui sarà impegnata in tre match importanti, si inizia con il Chivas Guadalajara, poi Barcellona e Real Madrid. Prima dell'inizio della stagione previsto il 15 agosto sono attese altre due amichevoli, una contro l'Atletico Madrid e il match tradizionale di Villar Perosa fra Juventus A e Juventus B. Sono rimasti a Torino l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore generale Federico Cherubini anche perché devono lavorare a diverse trattative di mercato fra acquisti e cessioni.

Fra i possibili partenti ci sarebbe anche Daniele Rugani anche se le ultime notizie di mercato confermano come il classe 1994 possa rimanere a Torino. In una recente intervista l'agente sportivo del giocatore Davide Torchia ha sottolineato che la volontà di Rugani è quella di rimanere e che sarebbe stato più facile lasciare la società bianconera. L'agente sportivo ha parlato anche della partenza di de Ligt sottolineando come la sua decisione di trasferirsi al Bayern Monaco è stata la migliore che potesse fare. Ha poi aggiunto che il campionato italiano rimane molto difficile e il 23enne è cresciuto molto. In merito invece al Calciomercato della Juventus, ha sottolineato come l'aver diminuito molto il monte ingaggi è servito per avere più forza nella trattative di mercato.

L'agente sportivo Torchia ha parlato del futuro professionale di Daniele Rugani

''In questo momento l’idea della Juve è di tenere Daniele Rugani, noi non abbiamo avuto l’esigenza di cercare altro perché il ragazzo vuole rimanere. Per lui sarebbe stato più facile andar via''. Queste le dichiarazioni di Davide Torchia in merito al futuro professionale del suo assistito.

Rugani ha un contratto fino a giugno 2024 con la Juventus a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Il noto agente sportivo ha sottolineato come la volontà del difensore sia quella di rimanere a Torino. Si è parlato in questi giorni di una sua possibile partenza, con la Lazio che sarebbe interessata. Di certo l'ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione non agevola una sua cessione.

In merito invece a de Ligt, con la sua cessione la Juventus ha deciso di acquistare Bremer ma potrebbe arrivare anche un altro difensore come sostituto di Giorgio Chiellini.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa con un altro difensore come già anticipato prima. Oltre a Bremer potrebbe arrivare un centrale di sinistra. Piacciono due nomi, Gabriel dell'Arsenal e Benoit Badiashile del Monaco: entrambi valutati circa 40 milioni di euro. Il francese sarebbe un rinforzo anche per il futuro considerando che ha 21 anni, ma ha già molta esperienza acquista con la società francese.