La Juventus ha definito l'acquisto di Bremer. Un rinforzo importante per la difesa che andrà a sostituire Matthijs de Ligt, trasferitosi al Bayern Monaco. 77 milioni di euro compresi i bonus la somma guadagnata dalla società bianconera, parte dei quali sono stati utilizzati per il brasiliano ex Torino, costato 49 milioni di euro. I rinforzi per la difesa potrebbero non fermarsi qui, si valuta infatti l'acquisto anche di un centrale di sinistra, un vero e proprio sostituto di Giorgio Chiellini trasferitosi nel campionato americano, ai Los Angeles Fc.

Fra i giocatori seguiti ci sarebbero Gabriel dell'Arsenal, Benoit Badiashile del Monaco e Pau Torres del Villareal. Negli ultimi giorni si è parlato di una trattativa di mercato soprattutto con il brasiliano e con il francese ma recenti indiscrezioni di mercato confermano come la Juventus stia lavorando anche sullo spagnolo. Il classe 1997 ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro ma potrebbe lasciare la Spagna per circa 50 milioni di euro. A confermare il suo possibile arrivo il giornalista sportivo Alessio Lento sul suo profilo Twitter. Pau Torres è stato uno dei migliori del Villareal della scorsa stagione contribuendo all'arrivo alle semifinali di Champions League per la squadra spagnola.

La Juventus potrebbe acquistare dopo Bremer anche Pau Torres

Il suo arrivo però dipenderà anche dalle cessioni. Se dovessero partire i vari Arthur Melo e Aaron Ramsey ad esempio la Juventus avrebbe la possibilità di investire una somma importante anche per un altro difensore. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come l'Arsenal sia pronta ad acquistare il brasiliano offrendo circa 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Per il gallese invece si valuta una possibile rescissione consensuale, con indennizzo a suo favore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da acquisti importanti anche in altri settori. Serve un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche uno o due rinforzi per il settore avanzato. Tanti i nomi avvicinati alla società bianconera ma fra i graditi di Massimiliano Allegri c'è sicuramente Leandro Paredes. L'argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023, fino alla scorso stagione non era considerato un titolare nella squadra francese. Potrebbe decidere di trasferirsi a Torino per ritrovare anche il suo amico e compagno di nazionale Angel Di Maria. Per il settore avanzato piacciono Niccolò Zaniolo e Alvaro Morata.