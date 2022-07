La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire i rinforzi del Calciomercato estivo. La partenza di Matthijs de Ligt è stata attutita dall'arrivo di Bremer, con la società bianconera che investirà circa 47 milioni di euro per il brasiliano. Un rinforzo a sorpresa se consideriamo che il giocatore aveva l'intesa economica con l'Inter da diversi mesi. Il brasiliano potrebbe non essere l'unico rinforzo in difesa per la Juventus. Si valutano un altro centrale, anche perché oltre a Matthijs de Ligt ha lasciato la società bianconera anche Giorgio Chiellini.

Il difensore italiano ha rescisso il contratto in scadenza a giugno 2023 per trasferirsi nel campionato americano, ai Los Angeles Fc. Fra i difensori che piacciono alla società bianconera per rinforzare il settore ci sarebbe Nikola Milenkovic. Il classe 1997 della Fiorentina è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed in caso di offerta di una grande società può lasciare la società toscana durante il calciomercato estivo. Il suo prezzo di mercato è di circa 15 milioni di euro e si accontenterebbe di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Alla Juventus ritroverebbe un suo amico e compagno di nazionale serba, ovvero Dusan Vlahovic. I due hanno giocato insieme anche alla Fiorentina fino alla prima parte della scorsa stagione.

La Juventus potrebbe acquistare per la difesa anche Milenkovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare dopo Bremer un altro difensore. Piace Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2023. Con un'offerta da circa 15-20 milioni di euro potrebbe lasciare la società toscana.

Il difensore ha dimostrato nella scorsa stagione di essere cresciuto molto, merito anche del lavoro del tecnico Italiano. Milenkovic è bravo in marcatura ma ha dimostrato anche di saper giocare in una difesa alta come quella della Fiorentina. Potrebbe integrarsi bene sia con Bonucci che con Bremer. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter, anche se per il suo trasferimento a Torino potrebbe essere decisivo anche Vlahovic, suo amico e compagno di nazionale.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri difensori oltre a Nikola Milenkovic. Piacciono molto anche Gabriel dell'Arsenal e Benoit Badiashile del Monaco, entrambi valutati più di 40 milioni di euro. Si valutano rinforzi anche in altri settori. A centrocampo piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, per il settore avanzato oltre a Niccolò Zaniolo potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. Potrebbe ritornare Alvaro Morata in prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 20 milioni di euro.