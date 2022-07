La Juventus è al lavoro per definire le trattative di mercato. Dopo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, si attendono rinforzi per la retroguardia, considerando che attualmente gli unici difensori disponibili per Allegri sono Bonucci, Rugani e Gatti. Serviranno almeno due giocatori, possibilmente un centrale di sinistra ed uno di destra.

La società torinese, però, ha anche altre esigenze sia a centrocampo che in attacco. Il denaro incassato dalla partenza di de Ligt potrebbe agevolare le operazioni in entrata come, ad esempio, l'acquisto di un centrocampista abile nell'impostazione di gioco, un calciatore di supporto alla punta e un vice-Vlahovic.

In merito al settore offensivo, si continua a parlare di un probabile terzo ritorno di Alvaro Morata che per l'Atletico Madrid non sarebbe incedibile. La Juventus vorrebbe provare ad intavolare una trattativa sulla base di un prestito oneroso con riscatto spalmato su più stagioni a circa 20 milioni di euro.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sembra che il procuratore Jorge Mendes abbia offerto Cristiano Ronaldo al club bianconero. Sarebbe la seconda volta in poche settimane. Tutto ciò lascia intendere come il fuoriclasse portoghese sia desideroso di lasciare il Manchester United per andare in una squadra che gli permetta di giocare in Champions League.

Jorge Mendes avrebbe proposto Cristiano Ronaldo alla Juventus

Jorge Mendes non avrebbe contattato solo la Juventus. Sembra che il manager portoghese abbia proposto Cristiano Ronaldo anche al al Bayern Monaco e al Chelsea ma - come i bianconeri - entrambe le compagini al momento avrebbero altri obiettivi di mercato. Potrebbe aprirsi, invece, uno spiraglio per un eventuale passaggio di CR7 all'Atletico Madrid.

Il Bayern Monaco, dopo aver prelevato de Ligt dalla Juventus, potrebbe tuttavia riflettere su Cristiano Ronaldo. I bavaresi hanno ceduto Lewandowski al Barcellona, quindi potrebbero aver bisogno di un campione di esperienza per l'attacco. Diversa sarebbe la situazione del Chelsea che, dopo aver acquistato Koulibaly dal Napoli, starebbe pensando a un altro difensore.

Sembra improbabile un ritorno di CR7 alla Juventus per motivi economici e tecnici. Attualmente il titolare dell'attacco è Dusan Vlahovic e il club vorrebbe mettere a disposizione di Allegri un'alternativa al centravanti serbo. A tale scopo sarebbe funzionale Alvaro Morata.

Il mercato della Juventus: si cerca un difensore

La Juventus deve anche completare la difesa dopo l'addio di de Ligt. Gli obiettivi sarebbero soprattutto Gabriel dell'Arsenal e Pau Torres del Villarreal. I bianconeri però potrebbero superare l'Inter nella corsa a Bremer del Torino, giacché avrebbero le risorse economiche per offrire al presidente granata Cairo i 40-45 milioni cash richiesti per la cessione del difensore brasiliano.