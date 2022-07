La Roma dopo aver tesserato Paulo Dybala potrebbe ora lanciare l'assalto a Georginio Wijnaldum del PSG. La Juventus, intanto, vorrebbe superare l'offerta per Gleison Bremer fatta in precedenza dall'Inter, che potrebbe anche decidere di trattenere in nerazzurro Milan Skriniar.

Calciomercato Roma, dopo Dybala, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Georginio Wijnaldum del PSG

Dopo aver concluso l'affare Paulo Dybala, la Roma non vorrebbe fermarsi e, secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi potrebbero lanciare l'assalto a Georginio Wijnaldum del PSG.

Il calciatore olandese sarebbe in uscita dal club parigino. Allo stesso tempo, José Mourinho, gradirebbe potenziare il centrocampo con un profilo internazionale, che sappia innalzare da subito il livello del reparto.

Per quello che concerne il lato economico dell'operazione, Wijnaldum verrebbe valutato dal PSG circa 18 milioni ma potrebbe arrivare nella Capitale con la formula del prestito secco nel primo anno, con diritto di riscatto a partire dalla seconda stagione. Per quello che riguarda il suo ingaggio, da circa 9 milioni di euro annuali, potrebbe essere in parte pagato dalla stessa compagine francese o ammortizzato tramite il Decreto Crescita (ma solo in caso di accordo almeno biennale).

In ogni caso, la Roma valuterebbe anche altri profili per il settore di mediana, come ad esempio Rodrigo De Paul, calciatore argentino dell'Atletico Madrid che non sarebbe imprescindibile per il tecnico dei “Colchoneros” Simeone. Si starebbe invece allontanando la pista Davide Frattesi, mediano del Sassuolo con il quale la Roma non avrebbe trovato un accordo economico.

Juventus, i bianconeri pronti alla zampata per Bremer, l'Inter blocca la cessione di Skriniar

La Juventus, dopo la cessione Matthijs de Ligt, vorrebbe acquisire un difensore centrale e il profilo scelto dalla società di Andrea Agnelli sarebbe Gleison Bremer. Lo stopper brasiliano, che sembrava a un passo dall'Inter, non avrebbe posto veti a un trasferimento in bianconero, quindi la Vecchia Signora pensa all'offerta giusta per strapparlo ad Urbano Cairo, vale a dire 45 milioni di euro.

Questo, cambierebbe anche i piani in casa nerazzurra, dove Marotta vedeva in Bremer il sostituto naturale di Milan Skriniar. Il centrale slovacco, che sarebbe dovuto andare al PSG, potrebbe dunque restare a Milano e prolungare il contratto con il Biscione.