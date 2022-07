La Juventus è al lavoro in queste settimane per rinforzare la difesa. Oltre alla partenza di Giorgio Chiellini potrebbe definirsi anche quella di Matthijs de Ligt, a tal riguardo il difensore avrebbe già un'intesa con il Bayern Monaco. Mancherebbe quella fra le due società, con la Juventus che vorrebbe ricavare almeno 90 milioni di euro dalla cessione del cartellino del giocatore. Se dovesse partire i rinforzi per la difesa potrebbero essere due, un giocatore d'esperienza per sostituire Giorgio Chiellini ed uno più giovane. A tal riguardo fra i difensori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Pau Torres, spagnolo del Villareal che la Juventus ricorda bene considerando che è stato molto importante per la squadra spagnola per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League a discapito proprio dei bianconeri.

Il classe 1997 è un difensore fisico bravo nell'impostazione di gioco ed è di piede sinistro. Si integrerebbe molto bene eventualmente con Leonardo Bonucci ma anche con il nuovo acquisto Federico Gatti. Il problema è rappresentato dalla valutazione di mercato del suo cartellino, con il Villareal potrebbe lasciarlo partire solo con il pagamento della clausola rescissoria presente sul contratto da 60 milioni di euro. Una somma che la Juventus preferirebbe non spendere anche perché i rinforzi della difesa dovrebbero essere due .

Il giocatore spagnolo Pau Torres potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Pau Torres. Se dovesse partire Matthijs de Ligt la società bianconera potrebbe rinforzarsi con lo spagnolo del Villareal, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ed una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

La società bianconera preferirebbe non spendere una somma importante anche perché dovrebbe acquistare due difensori. A meno che non trovi un investimento vantaggioso per l'altro difensore. Nella stagione 2021-2022 Pau Torres ha disputato 47 match fra campionato spagnolo, Coppa del Re, Supercoppa Europea e Champions League segnando 6 gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

E' oramai parte integrante della nazionale spagnola, avendo giocato fino ad adesso 19 match con un gol segnato. Pau Torres è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il settore difensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche su altri giocatori per la difesa. Difficile arrivare a Koulibaly, vicino al Chelsea, si valutano Bremer del Torino, valutato circa 40 milioni di euro, e Benoit Badiashile del Monaco. Anche il francese ha una valutazione di mercato importante ma a 21 anni si tratterebbe un investimento non solo per il presente ma anche per il futuro.