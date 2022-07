La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società bianconera già in questi giorni potrebbe definire importanti rinforzi in aggiunta a Paul Pogba ed ad Angel Di Maria. Si lavora per Niccolò Zaniolo, con un'intesa contrattuale con il giocatore già raggiunta, manca quella con la Roma ma la volontà delle parti sembra essere quella di agevolare il trasferimento a Torino del centrocampista. A questi a breve si aggiungerà anche Andrea Cambiaso. Il suo arrivo è praticamente definito, si aspetta solamente la risposta di Radu Dragusin, che dovrebbe essere la contropartita tecnica per l'acquisto del terzino del Genoa.

Se però il difensore non dovesse accettare l'offerta della società ligure, la Juventus acquisterà Cambiaso in un'altra modalità, magari aggiungendo più soldi rispetto ai 3 milioni definiti con l'eventuale inserimento di Dragusin.

Di conseguenza l'arrivo di Cambiaso sembra essere certo ma potrebbe anche lasciare Torino in prestito per andare a giocare titolare in una società di Serie A. Si è parlato di un interesse della Salernitana, nelle ultime ore ci sarebbe anche il Bologna fra le società interessate al giocatore. A proposito della società emiliana la Juventus da settimane valuta l'acquisto di Marko Arnautovic come vice Vlahovic. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe offrire soldi più il prestito di Cambiaso per l'acquisto del giocatore.

La Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il giocatore Arnautovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Cambiaso in prestito al Bologna per l'acquisto di Marko Arnautovic. Il classe 1989 piace molto ad Allegri come vice Vlahovic anche se può essere schierato anche insieme al titolare bianconero.

Come è noto Arnautovic può giocare punta centrale ma anche di fascia essendo bravo a servire assist ai compagni. Nella stagione 2021-2022 è stato uno dei migliori del Bologna, avendo segnato 15 gol. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro ma la Juventus potrebbe inserire il prestito di Cambiaso per diminuire l'esborso economico in soldi da presentare alla società emiliana.

Arnautovic è solo uno dei nomi che piacciono alla Juventus come vice Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo valuta altri giocatori per il settore avanzato. Potrebbe ritornare a Torino Alvaro Morata, lo spagnolo non è stato riscattato dalla società bianconera perché avrebbe dovuto pagare 25 milioni di euro all'Atletico Madrid. Le due società potrebbero incontrarsi in queste settimane per provare a trovare un'intesa per un prestito con riscatto in diverse stagioni.