La Juventus dovrà rinforzarsi in maniera importante durante il Calciomercato estivo. La partenza di Matthijs de Ligt rappresenta una perdita dal punto di vista tecnico molto importante, anche se garantirà circa 80 milioni di euro. Il difensore si è trasferito al Bayern Monaco, che gli ha garantito un ingaggio da circa 12 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il sostituto è Bremer, acquistato dal Torino per circa 47 milioni di euro. Il brasiliano potrebbe non essere l'unico rinforzo per la difesa, anche perché a giugno ha lasciato Torino anche Giorgio Chiellini.

Proprio per questo, potrebbe arrivare un giocatore di piede sinistro. Si valuta come rinforzo Pau Torres. Secondo la stampa spagnola, il giocatore del Villareal sarebbe il preferito. Protagonista di una stagione 2021-2022 importante con la società spagnola, sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale in un club che lotta per vincere le competizioni. Ha una clausola rescissoria da circa 60 milioni di euro, ma con un'offerta da 50 milioni potrebbe trasferirsi nella società bianconera. Come ingaggio potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2027.

Il giocatore Pau Torres potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Pau Torres.

Lo spagnolo sarebbe il rinforzo ideale come centrale di sinistra e si integrerebbe eventualmente con Bremer, acquistato dalla Juventus per circa 47 milioni di euro in maniera sorprendente. Il brasiliano aveva l'intesa con l'Inter, ma alla fine la società bianconera è riuscita a soddisfare le richieste economiche del Torino.

Pr quanto riguarda lo spagnolo, è bravo nell'impostazione di gioco ma è migliorato anche nella marcatura. La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni di euro, anche se la Juventus vorrebbe spendere una somma minore per il suo cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri difensori oltre a Pau Torres.

Piacciono anche Benoit Badiashile del Monaco, valutato circa 40 milioni di euro, e Gabriel dell'Arsenal. Il brasiliano potrebbe arrivare per una somma cash più l'inserimento di una contropartita tecnica gradita alla società inglese. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, la società bianconera è al lavoro per Nicolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024. Al 23enne potrebbe aggiungersi anche Alvaro Morata, che sarebbe considerato il vice Vlahovic ideale dal tecnico Massimiliano Allegri. Sarebbe un ritorno, quello dello spagnolo, che ha già giocato in bianconero dal 2014 al 2016 e nelle ultime due stagioni.