Starebbero entrando nel vivo le trattative del Milan, che punta a chiudere nelle prossime ore due degli obiettivi più importanti di questo mercato estivo: De Ketelaere e Sanches, infatti, potrebbero accettare le offerte di Maldini e Massara in questa settimana ed approdare a Milanello immediatamente.

La dirigenza rossonera avrebbe tutte le intenzioni di chiudere le due trattative in pochissimo tempo, anche per consentire ai giocatori di arrivare a Milanello, ambientarsi ed iniziare la preparazione per la prossima stagione che è ormai alle porte.

Il Club Bruges verso il sì al Milan

La volontà di approdare a Milano sponda rossonera di Charles De Ketelaere è ormai chiara da giorni, per questo motivo Maldini sta volando in Belgio per chiudere la trattativa con il Bruges. Il dirigente rossonero ha in mano un’offerta di 30 milioni di euro più bonus che dovrebbe convincere il club belga a lasciare il talento classe 2001. Il tecnico del Milan Stefano Pioli avrebbe già scelto il ruolo da affidare a De Ketelaere, con la trequarti che diventerebbe la sua casa e da dove dovrà esprimere tutto il suo talento.

Nel panorama europeo De Ketelaere è sicuramente uno dei talenti maggiori in ottica futura, con margini di sviluppo notevoli vista la giovanissima età ed i numeri già dimostrati nell’ultimo campionato.

Il Milan, dunque, si garantirebbe uno dei giovani più interessanti per una cifra complessiva intorno ai 35 milioni di euro, costituendo un importante investimento anche per il futuro. Se il giovane belga dovesse ambientarsi immediatamente potrebbe essere impiegato dal tecnico Pioli già nelle prime giornate del campionato, che prenderà il via fra meno di un mese.

Sanches sarebbe vicino ad accettare

Un discorso inverso si deve fare per Renato Sanches, perché l’accordo tra il Milan ed il Lille c’è da tempo, ma il giocatore portoghese ha aspettato fino ad adesso l’offerta del PSG, che però non è mai arrivata, facendo sì che la strada rossonera sia l’unica percorribile. La dirigenza rossonera ha offerto al Lille quanto veniva richiesto, una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ed anche l’offerta per il giocatore sarebbe congrua rispetto alle richieste del suo procuratore.

La scelta, dunque, spetterà al giocatore, che si sarebbe dato 48 ore per decidere se accettare definitivamente l’offerta del Milan ed approdare, finalmente, in Serie A. Con gli arrivi di De Ketelaere e Sanches il reparto centrale sarebbe al completo e la dirigenza rossonera si potrebbe concentrare su eventuali ritocchi in difesa o nel reparto offensivo, così da consegnare a Pioli la migliore squadra possibile per affrontare al meglio tutte le competizioni che dovranno essere disputate nella prossima stagione.