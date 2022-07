La Juventus potrebbe cedere de Ligt nella finestra di Calciomercato estiva e, al suo posto, Cherubini starebbe pensando a vari profili, fra i quali ci sarebbe anche José María Giménez, stopper uruguaiano in forza all'Atletico Madrid.

Nel frattempo Francesco Totti in un' intervista "allontana" il possibile tesseramento di Dybala da parte della Roma.

Juventus: casting per la difesa in caso partisse de Ligt, il nome nuovo sarebbe quello di Jose Maria Gimenez

Cherubini starebbe analizzando una serie di nomi per la difesa, nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse davvero partire per raggiungere la Premier League.

Fonti dalla Spagna parlano di un possibile interesse dei bianconeri verso José María Giménez, arcigno centrale in forza all'Atletico Madrid. Il giocatore uruguaiano, sarebbe uno uno degli intoccabili per il Cholo Simeone, tuttavia, la compagine dei "Cholchoneros" avrebbe necessità economiche che costringerebbero il direttore sportivo Andrea Berta a dover considerare anche delle cessioni eccellenti. Il classe '95, legato all'Atletico Madrid fino al prossimo 2025, verrebbe valutato circa 50 milioni di euro, una cifra importante, di cui la Juventus disporrebbe con l'eventuale cessione di de Ligt (che Agnelli non farebbe partire per meno di 90 milioni di euro).

Oltre a Gimenez comunque, Cherubini terrebbe d'occhio altri profili, come Gleison Bremer, dato in uscita dal Torino, o come Presnel Kimpembe, per il quale il PSG chiederebbe 40 milioni di euro.

Totti su Dybala alla Roma: 'Era possibile ma è svanito, andrà altrove, Ronaldo? Non ci ho mai creduto'

Francesco Totti è tornato a parlare in occasione dell'Illumia Padel Cup, evento sportivo a scopo benefico tenutosi a Bologna, e lo ha fatto commentando le indiscrezioni che vorrebbero Paulo Dybala vicino alla Roma.

L'ex capitano dei giallorossi, solo qualche settimana fa, si era prodigato in un endorsement nei confronti della "Joya", tuttavia ormai, secondo l'ex numero 10, la trattativa tra la compagine capitolina e l'argentino farebbe ormai parte del passato: "Era possibile, molto possibile.

Sono successe altre cose ed è svanito. Lui andrà altrove, speravo potesse venire alla Roma. C'è stata una chiacchierata, ma non so cosa si sono detti".

Totti ha poi commentato la suggestione Cristiano Ronaldo, affermando quanto segue: "Non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Se fosse vero, ben venga, tutti i romanisti saranno entusiasti".