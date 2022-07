La Juventus ha iniziato la sessione di Calciomercato estivo con due innesti importanti, come Angel Di Maria e Paul Pogba, ingaggiati a parametro zero dopo essere andati in scadenza di contratto rispettivamente con il Manchester United e il Paris Saint Germain.

A parlare del mercato della Juventus è stato recentemente anche Arrigo Sacchi, l'ex tecnico del Milan - in un'intervista a La Gazzetta dello sport - ha sottolineato che la squadra bianconera debba ritrovare lo spirito di gruppo, che nelle ultime due stagioni sembra aver perso. Secondo Sacchi difficilmente la Juve sbaglia due stagioni di seguito, per questo motivo si aspetta di vedere una squadra che possa ritornare a competere per vincere.

Sacchi però ha voluto sottolineare come ci siano degli interrogativi a cui serve dare risposta, in particolar modo vorrebbe capire quale inserimento avranno nella squadra i due nuovi acquisti Paul Pogba e Angel Di Maria, ma anche come verrà sostituito il difensore Matthijs de Ligt in caso di cessione.

Complessivamente, secondo l'ex tecnico del Milan, sarà importante per la Juventus crescere come squadra, sia nella fase difensiva che nella costruzione del gioco.

L'ex allenatore Arrigo Sacchi parla della Juventus della nuova stagione

'Di solito la Juventus non sbaglia due campionati di fila, dunque dovrebbe stupire in positivo. L’importante è che i bianconeri ritrovino quello spirito di gruppo e quella volontà di sacrificarsi', sono queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in riferimento alla nuova stagione della Juventus.

L'ex allenatore originario di Fusignano ha parlato anche di Angel Di Maria e di Paul Pogba dichiarando: 'Come sarà il francese, avrà la stessa determinazione di prima? Come si inserirà Di Maria?'. Interrogativi importanti, au quali Sacchi ha aggiunto: 'Se dovesse partire de Ligt, con chi sarà sostituito?.

Un altro argomento discusso da Arrigo Sacchi è la compattezza di squadra: 'La Juventus saprà giocare undici oppure giocherà in undici solo in fase difensiva?', in questo caso è evidente il riferimento di Sacchi all'atteggiamento difensivo adottato dalla squadra bianconera soprattutto la scorsa stagione.

L'ex ct della nazionale italiana ha inoltre parlato anche del Milan campione d'Italia in carica: ‘Non ha le individualità di Inter o Juve, ma nemmeno i loro limiti nel gioco di squadra. Dovranno essere corti e compatti’.