La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo in cui potrebbe effettuare diversi rinforzi. Oltre ad Angel Di Maria e Paul Pogba, che potrebbero essere annunciati a breve, potrebbero arrivare altri sei acquisti. Di questi almeno tre saranno rinforzi importanti, che dovrebbero incrementare la qualità della rosa bianconera. A tal riguardo ha parlato il giornalista sportivo Niccolò Schira, sottolineando come dovrebbero arrivare sicuramente un difensore centrale, un centrocampista ed un giocatore per il settore avanzato. In un articolo scritto per bianconeranews.it il giornalista sportivo ha sottolineato come la Juventus potrebbe provare ad acquistare Kalidou Koulibaly, anche se non sarà facile considerando che il Napoli preferirebbe vendere il senegalese in un campionato estero.

C'è stato un incontro fra l'agente sportivo del giocatore Ramadani e la società bianconera, il problema però non sarebbe l'intesa economica con il giocatore ma quella con la società campana. Schira ha sottolineato che oltre a Paul Pogba potrebbe arrivare un altro centrocampista. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito attualmente sembra essere Niccolò Zaniolo. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera, bisognerà trovarla con la Roma che vorrebbe solo soldi per il 23 anni. Secondo il giornalista sportivo la società romana non avrebbe accettato i vari giocatori offerti dalla Juventus per Zaniolo, ovvero McKennie, Fagioli, Arthur Melo e Kean.

Possibile l'arrivo di Zaniolo alla Juventus

'Nel menù della dirigenza bianconera ci sono ancora 6 acquisti dei quali ben 3 saranno grandi rinforzi'. Queste le dichiarazioni di Niccolò Schira in un articolo scritto per bianconeranews.it. Secondo il noto giornalista sportivo la Juventus sarebbe pronta ad acquistare un difensore centrale, che potrebbe essere Koulibaly, un centrocampista, ed un giocatore per il settore avanzato.

A tal riguardo ha aggiunto: 'Continuano i contatti con Claudio Vigorelli e la Roma per Nicolò Zaniolo. Pronto un quinquennale da 4 milioni netti a stagione più bonus'. La Juventus starebbe lavorando all'intesa con la Roma. Schira ha sottolineato: 'La società romana ha detto no a tutte le contropartite tecniche offerte della società bianconera, valuta però il prestito oneroso a 15 milioni di euro con obbligo di riscatto'.

Secondo Schira questo dimostra la possibilità che la trattativa di mercato possa concretizzarsi in questo calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire l'acquisto di un altro difensore centrale con la possibile cessione di Matthijs de Ligt. Abbiamo parlato dell'interesse per Kalidou Koulibaly, altro giocatore che piace alla società bianconera è Benoit Badiashile, che il Monaco valuta circa 40 milioni di euro.