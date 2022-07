In questi giorni sono continuati i contatti tra Inter e Torino, nonostante la trattativa per Gleison Bremer non è finita come si sperava, essendo stato ceduto alla fine alla Juventus per 50 milioni di euro, bonus inclusi. Le due società ora starebbero discutendo del futuro di Cesare Casadei, che inizialmente doveva essere inserito nell'affare riguardante il centrale brasiliano. Il giovane centrocampista piace molto ai granata e il club nerazzurro è pronto a discutere della sua partenza, vista la necessità di fare cassa in questa sessione estiva di Calciomercato.

Anche il Milan si sta muovendo sul mercato in cerca di rinforzi sulla trequarti. I rossoneri continuano la trattativa per De Ketelaere, ma il belga potrebbe non essere l'unico innesto in quella zona del campo. In questi ultimi giorni, infatti, la società avrebbe fatto un sondaggio per Eljif Elmas, non considerato intoccabile dal Napoli.

Torino su Casadei

Uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto dell'Inter Primavera nell'ultima stagione è stato sicuramente Cesare Casadei. Pur essendo un centrocampista, il suo score è stato notevole, con ben tredici gol realizzati in ventinove partite, a fronte di quattro assist. Ora il classe 2003 è oggetto di mercato e sembrava potesse essere inserito nell'affare Gleison Bremer, ma alla fine la Juventus ha sbaragliato la concorrenza.

Il giocatore, però, continua a piacere al Torino, che ha continuato i contatti con la società nerazzurra per cercare di arrivare a lui.

L'Inter ha la necessità di fare cassa per arrivare al famigerato più 60 milioni di euro entro giugno 2023, ma i dirigenti non vogliono arrivare fino all'ultimo per dover fare ciò, anche per evitare che questo possa influire sulla valutazione di alcuni giocatori.

Il Toro vorrebbe Casadei ma i nerazzurri non sembrano disposti a concedere sconti e lo valutano sui 9 milioni di euro, prezzo leggermente superiore rispetto ai 7,5 milioni inizialmente paventati qualora fosse stato inserito nell'affare Bremer. La condizione principale affinché arrivi la fumata bianca, però, è l'inserimento di un diritto di recompra, che dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro.

Milan su Elmas

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Elmas per rinforzare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli. Il fantasista macedone del Napoli può giocare in tutti i ruoli, come dimostrato in azzurro, e per questo motivo il suo arrivo non sarebbe legato a quello di Charles De Ketelaere. L'ostacolo importante è dato dalla valutazione del club di Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe quasi 30 milioni di euro per il suo cartellino. I rossoneri, invece, sarebbero pronti a discutere di uno scambio alla pari con Ante Rebic. Il croato non è ritenuto incedibile dal Milan e potrebbe portare una plusvalenza importante a bilancio.