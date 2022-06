La Juventus starebbe parlando con il PSG per uno scambio che prevedrebbe la partenza di Moise Keane per l'arrivo di Leandro Paredes. Nel frattempo hanno parlato dei bianconeri due grandi ex, Luciano Moggi e Massimo Mauro.

Juventus, Moise Keane potrebbe andare al PSG, al suo posto arriverebbe Paredes

La Juventus vorrebbe cedere una serie di giocatori ritenuti poco funzionali al progetto disegnato da Massimiliano Allegri e tra questi, spunterebbe il nome di Moise Keane. L'attaccante comprato lo scorso anno dai bianconeri, dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, potrebbe rientrare in un intreccio di Calciomercato con il PSG.

Anche la compagine francese infatti, dovrebbe vendere alcuni pezzi pregiati e Leandro Paredes, che apparirebbe come uno dei sacrificabili, avrebbe palesato il desidero di tornare a giocare in Italia. Ecco dunque che tra le parti si starebbe configurando uno scambio alla pari che farebbe contente entrambe le formazioni, in quanto il Paris Saint Germain otterrebbe quella punta da lanciare con Mbappé e Neymar mentre la Juventus, guadagnerebbe quel regista che si sposerebbe con le caratteristiche tecniche di Paul Pogba, l'altro grande acquisto che Cherubini dovrebbe mettere a segno nei prossimi giorni. Per i bianconeri comunque, resterebbero in piedi altre piste come quella di Lucas Torreira, calciatore uruguaiano in probabile uscita dall'Arsenal o come quella di Fabian Ruiz, che il Napoli lascerebbe andare per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Juventus, Luciano Moggi torna a parlare: 'Il problema dei giocatori che vanno a scadenza è da risolvere'

Luciano Moggi è tornato a parlare a 1 Football Club, commentando quello che ad oggi sembrerebbe una nuova usanza dei calciatori moderni, ossia non firmare il prolungamento e andare cosi a scadenza di contratto come parametri 0.

Su questo fenomeno, l'ex dirigente della Juve ha detto: "Quello dei giocatori che vanno a scadenza è un problema che qualcuno deve risolvere. Chiaro che gli atleti siano padroni delle proprie scelte, ma vanno in scadenza di proposito per ottenere migliori condizioni economiche. Questo è un vero problema per i club, ma è difficile da risolvere.

L'altra faccia della medaglia è che se un giocatore non rende secondo le aspettative, la società è costretta a pagarlo secondo quanto pattuito".

Massimo Mauro: 'La Juventus deve comprare calciatori che aiutino Vlahovic in attacco'

Massimo Mauro ha parlato della Juventus alla Gazzetta dello Sport, sottolineando come i bianconeri necessitino di un calciatore che aiuti Vlahovic in fase realizzativa: "È necessario che arrivino più giocatori ad aiutare Vlahovic, perché per lo scudetto lui non basta. Se resta l'attuale tridente non è paragonabile all’attacco delle rivali milanesi. Certo, c’è Chiesa e sulla ha nei piedi 15 gol se la stagione va benissimo, 5-6 se va male mentre Vlahovic ne ha 25 nello scenario migliore, 10-15 in quello peggiore. Se consideriamo l’opzione migliore manca un giocatore che ne aggiunga 15".