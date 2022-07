In queste settimane la dirigenza della Juventus sta costruendo la rosa per la stagione 2022/2023. Al momento i lavori sono in corso, ma Massimiliano Allegri ha già idea di come schierare i bianconeri. Il tecnico livornese pensa a un nuovo tridente con Angel Di Maria. "El Fideo" (di cui si attende ancora la conferma ufficiale) avrà il compito di unirsi a Dusan Vlahovic e Federico Chiesa in un nuovo tridente fatto di tecnica, fantasia e potenza. Di Maria e Chiesa avranno quindi la missione di far segnare il più possibile il bomber serbo. Ma Massimiliano Allegri pensa anche a un centrocampo potente, pronto a supportare il suo tridente: il faro della mediana ovviamente sarà Paul Pogba.

La Juventus accoglierà Di Maria e Pogba

Massimiliano Allegri ha già in testa la formazione della Juventus per la stagione 2022/2023. Le nuove pedine che il tecnico livornese inserirà nel suo scacchiere sono Angel Di Maria e Paul Pogba. I due giocatori sono i nuovi acquisti di questa prima parte di mercato e adesso entrambi stanno per sbarcare a Torino.

Infatti, Angel Di Maria è atteso in Italia venerdì 8 luglio per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Il giorno successivo ovvero sabato 9 luglio, la Juventus dovrebbe accogliere Paul Pogba. Il francese tornerà a Torino dopo sei anni e troverà una squadra diversa da quella che ha lasciato. Pogba avrà il compito di rilanciare le ambizioni della Juventus e ritroverà solamente quattro giocatori con cui ha giocato fino al 2016.

Infatti, di quella squadra sono rimasti solo Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Daniele Rugani.

Pogba troverà anche un centro sportivo differente, visto che lui lavorava a Vinovo mentre adesso la squadra si allena alla Continassa.

La nuova Juventus di Allegri

Massimiliano Allegri, oltre agli inserimenti di Paul Pogba e Angel Di Maria, pensa anche ad altre pedine che possano rinforzare la rosa della Juventus.

Infatti, a centrocampo si potrebbe cercare un altro giocatore da schierare con il francese, con Manuel Locatelli e Denis Zakaria. Il profilo che avrebbe in testa il tecnico livornese è quello di Leandro Paredes. Poi per resta aperto il rebus legato alla difesa: Matthijs De Ligt sembra in uscita e con la partenza di Giorgio Chiellini il reparto necessita rinforzi.

Il primo nome richiesto sarebbe quello di Koulibaly, ma piacerebbero pure Bremer, Gabriel e Kimpembe.

La possibile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt (Koulibaly), Bonucci, Alex Sandro; Zakaria (Paredes), Locatelli, Pogba; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.