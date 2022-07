La Juventus ha annunciato l'acquisto di Bremer. Un rinforzo importante quello del brasiliano che garantisce fisicità, marcatura e qualità alla difesa bianconera. Nonostante la pesante cessione di Matthijs de Ligt, i bianconeri sembrano uscire rinforzati da questo investimento anche perché Bremer è uno dei migliori difensori del campionato italiano oltre al fatto che la Juventus ha ulteriori 30 milioni di euro (differenza fra soldi ricavati dalla cessione di de Ligt e soldi spesi per l'acquisto di Bremer) da utilizzare per rinforzarsi sul mercato.

Gli investimenti potrebbero riguardare la difesa ma anche centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo Allegri avrebbe chiesto alla società bianconera un giocatore che sappia sostituire Dusan Vlahovic in diversi match ma anche supportarlo e che quindi possa giocare come punta di fascia. Si sono fatti diversi nomi ma il preferito del tecnico toscano sarebbe Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe gradito anche perché sa cosa vuole Allegri dalle punte e non avrebbe bisogno di adattamento considerando che ha già lavorato con Allegri non solo la scorsa stagione alla Juventus ma anche nella prima esperienza professionale del tecnico toscano a Torino dal 2014 al 2016. Lo spagnolo però gradirebbe un trasferimento a titolo definitivo e non un nuovo prestito.

Il giocatore Morata potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri avrebbe chiesto come rinforzo per il settore avanzato Alvaro Morata. Lo spagnolo è il preferito del tecnico toscano anche perché può giocare vice Vlahovic o punta di fascia come già dimostrato la scorsa stagione. Non sarà facile però acquistarlo dall'Atletico Madrid anche perché difficilmente accetterebbe un nuovo prestito senza riscatto.

Molto dipenderà dalla valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid. Gli spagnoli chiedevano per l'acquisto a titolo definitivo circa 35 milioni di euro, la Juventus avrebbe offerto circa 20 milioni di euro. Distanza evidente che non sarà facile da diminuire anche se un rinforzo per il settore avanzato serve alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Sarebbe la terza esperienza professionale alla Juventus per Alvaro Morata, che è già stato nella società bianconera dal 2014 al 2016 per poi ritornarci nel 2020 fino allo scorso giugno. Questa volta però potrebbe arrivare a titolo definitivo considerando che l'Atletico Madrid potrebbe cederlo con l'obbligo di riscatto. Di certo Allegri gradirebbe il suo ritorno perché è uno dei quei giocatori utili agli allenatori perché oltre a garantire incisività offensiva è bravo anche a dare equilibrio e supporto a centrocampo.