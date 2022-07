La Juventus è al lavoro, in queste settimane, anche per alleggerire la rosa. La società bianconera potrebbe cedere diversi giocatori importanti che potrebbero aggiungersi a Aaron Ramsey. Il gallese ha rescisso il suo contratto in scadenza a giugno 2023 e dovrebbe ricevere circa 3,5 milioni di euro di indennizzo dalla società bianconera. Si lavora alle cessioni, ma anche ai rinforzi, visto che la Juventus potrebbe acquistare almeno altri cinque giocatori importanti: un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista ed almeno due elementi per il settore avanzato.

Si valuta un supporto a Vlahovic ma anche un suo vice, soprattutto perché nei primi tre mesi i bianconeri disputeranno 21 match, 15 di campionato e 6 di Champions League. Sono diversi i giocatori che piacciono alla società bianconera. Il preferito sarebbe Alvaro Morata, che l'Atletico Madrid valuta circa 30 milioni di euro. Una somma importante che la Juventus non vorrebbe spendere. I bianconeri potrebbero offrire una somma minore con un pagamento fra prestito e riscatto in diverse stagioni. Si valutano anche le alternative allo spagnolo, come Andrea Belotti, ma Allegri gradirebbe soprattutto Marko Arnautovic. Il giocatore del Bologna può giocare punta centrale ma anche a supporto di Vlahovic.

Il giocatore Arnautovic potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, fra i giocatori preferiti di Allegri per il settore avanzato ci sarebbe anche Marko Arnautovic. La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Alvaro Morata, ma la valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid è di circa 30 milioni di euro.

Per questo, i bianconeri potrebbero decidere di acquistare un altro vice Vlahovic. Piacciono Belotti ma soprattutto Arnautovic, che ha segnato 15 gol la scorsa stagione con il Bologna. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro. Una somma importante considerando anche l'età del giocatore. Negli ultimi giorni si è parlato anche di altri nomi per il settore avanzato, da Roberto Firmino fino ad arrivare Anthony Martial.

Di questi, però, il brasiliano sembra essere un giocatore ideale perché migliorerebbe in qualità il settore avanzato bianconero. Si parla di una possibile offerta da 20 milioni di euro per il giocatore. Il francese, invece, potrebbe arrivare in prestito dal Manchester United, anche se ha un ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per altri rinforzi. Abbiamo parlato del possibile arrivo di un vice Vlahovic, ma potrebbero arrivare anche due centrocampisti, uno da equilibrio e l'altro più bravo a supportare il settore avanzato. I preferiti sarebbero Leandro Paredes e Nicolò Zaniolo.