La Juventus ha definito rinforzi importanti durante il Calciomercato estivo. Manca ancora molto alla fine del mercato e ci aspettiamo altri acquisti per migliorare una rosa che ha bisogno di qualità a centrocampo ma anche di innesti nel settore avanzato. A tal riguardo, potrebbero arrivare almeno due giocatori, un supporto ed un vice Vlahovic. Per quanto riguarda la difesa, de Ligt è stato sostituito da Bremer, mentre il dopo Chiellini dovrebbe essere Gatti. Utilizziamo il condizionale perché il classe 1998 sta dimostrando di poterci stare nella Juventus ma difficilmente da subito farà il titolare in bianconero.

Proprio un suo colpo di testa ha propiziato il gol del vantaggio della Juventus nell'amichevole estiva contro il Chivas Guadalajara: dopo la respinta ha segnato Da Graca. Il difensore si è integrato molto bene nella rosa bianconera. In una recente intervista ha parlato del suo arrivo nella Juventus, sottolineando come la società bianconera sia fra le migliori d'Europa. È rimasto sorpreso dall'organizzazione ma anche dall'umiltà di diversi giocatori che hanno vinto molto, come Leonardo Bonucci. Ha poi sottolineato come abbia voglia di migliorare e di farsi trovare pronto quando Allegri deciderà di schierarlo con la squadra bianconera.

Il difensore Federico Gatti ha parlato della Juventus e di Bonucci

'Sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l’umiltà e la voglia qua si è destinati solamente a migliorare'. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti, intervistato da JTV. Il difensore della Juventus ha aggiunto:' La mia vita è stata stravolta.

Però c’è ancora tanto da scrivere e voglio ancora stravolgerla. La gavetta che ho fatto è stata la mia forza e lo è tutt’oggi perché mi dà cattiveria e voglia di non mollare mai'. Ha poi sottolineato come la sua famiglia abiti vicinissimo all'Allianz Stadium. Ha poi elogiato Bonucci, definendolo come 'un campione ed una grandissima persona'.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre a Bremer e Gatti, potrebbe acquistare anche un altro difensore centrale. A tal riguardo, le ultime notizie di mercato confermano il possibile arrivo a Torino di Nikola Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina è in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società toscana ed ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro. Sul classe 1997 ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter. Potrebbero arrivare anche almeno due acquisti per il settore avanzato, sia come supporto che come alternativa a Vlahovic. A tal riguardo, sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera: Nicolò Zaniolo e Alvaro Morata.