La Juventus è a lavoro per definire trattative di mercato importanti in queste settimane. Si lavora a diversi rinforzi, ma molti dipenderanno dalle cessioni. In questi giorni potrebbe concretizzarsi una partenza pesante, quella di Matthijs de Ligt, che avrebbe già raggiunto l'intesa economica con il Bayern Monaco. Manca quella fra le due società, con la Juventus che chiede circa 100 milioni di euro. Con la partenza di de Ligt, la Juventus potrebbe acquistare due difensori. Si parla molto del possibile arrivo di Kalidou Koulibaly, ma la volontà del Napoli, come dichiarato dal direttore sportivo della società campana, Cristiano Giuntoli, è quella di confermare il difensore.

Lo dimostra l'offerta di contratto da 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2027 con un futuro da dirigente per il giocatore. In attesa di capire cosa dirà Koulibaly, la Juventus lavora anche su altri difensori. A tal riguardo, uno che piace molto alla società bianconera è Bremer, giocatore del Torino in scadenza di contratto a giugno 2024. Si è parlato molto del suo possibile trasferimento all'Inter, ma nelle ultime ore la Juventus starebbe valutando di fare un'offerta importante e potrebbe inserire un giocatore gradito alla società piemontese. Parliamo di Federico Gatti, già vicino al Torino nel mercato di gennaio, e che si trasferirebbe da Juric in prestito e non a titolo definitivo.

A confermare questa notizia di mercato il giornalista sportivo Marco Venditti.

La Juventus potrebbe acquistare Bremer

'Koulibaly è più forte di Bremer, ma il brasiliano è giovane e molto forte, quindi con lui non avresti il problema di andare a cercare un altro centrale tra due anni. Il sogno sarebbe acquistarli entrambi per rimpiazzare de Ligt, ma mi sembra molto difficile'.

Queste le dichiarazioni di Marco Venditti a Calciomercato.it. Il giornalista sportivo, in merito al possibile trasferimento di Bremer nella società bianconera ha aggiunto: 'La Juventus ha una carta importante, un giocatore che Juric voleva fortemente, Federico Gatti, che si trasferirebbe la Torino in prestito e non a titolo definitivo'.

Il classe 1998 è un jolly che potrebbe avvantaggiare la Juventus rispetto all'Inter che, come è noto, è interessata a Bremer soprattutto se dovesse partire Skriniar.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Si valuta un giocatore bravo nell'impostazione di gioco che si vada ad aggiungere a Paul Pogba. A tal riguardo, fra i giocatori seguiti ci sarebbero Fabian Ruiz del Napoli e Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Difficile arrivare allo spagnolo, la società bianconera potrebbe presentare un'offerta all'argentino della società francese.