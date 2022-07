La dirigenza del Milan è attualmente impegnata su più fronti in chiave di Calciomercato. In questa settimana potrebbe arrivare la svolta nella trattativa con il Bruges per Charles De Ketelaere, infatti il Milan sarebbe disposto ad alzare l’offerta ma, se venisse rifiutata nuovamente, potrebbe interrompere definitvamente la trattativa.

Ai rossoneri, intanto, sono stati accostati nuovi nomi: per l’attacco salgono le quotazioni dell’argentino Jonathan Calleri, mentre per il reparto mediano la dirigenza rossonera starebbe dialogando con l’Aston Villa per l’acquisto di Carney Chukwuemeka.

Il Milan alza le offerte

La società rossonera ha approvato un rialzo per le offerte all’Aston Villa ed al Bruges per l’acquisto dei loro giovanissimi talenti e già in questa settimana si attendono risposte per concludere definitivamente le trattative.

Sin dal mercato invernale, la dirigenza rossonera sta provando a portare a Milanello il talento belga classe 2001 Charles De Ketelaere. Da un’iniziale offerta inferiore ai 30 milioni di euro, il Milan è arrivato a offrire 32 milioni di euro, cifra non accettata dal Club Brugge. Quindi nelle prossime ore dovrebbe essere effettuata un’offerta al rialzo che però , nel caso in cui non venisse accettata, potrebbe determinare l'interruzione delle trattative.

Nella lista dei possibili obiettivi rossoneri, nelle ultime ore, è stato annotato un altro giovanissimo centrocampista, il classe 2003 Carney Chukwuemeka, che potrebbe approdare a Milano per una cifra non superiore ai 10 milioni di euro. Il centrocampista inglese potrebbe essere impiegato dal mister Pioli sia la fianco di Tonali in un centrocampo a due, sia nel ruolo di trequartista, se non dovesse arrivare De Ketelaere.

Ancora un attaccante per il Diavolo

Per completare il reparto offensivo il tecnico rossonero Stefano Pioli avrebbe chiesto un altro attaccante e il duo dirigenziale Maldini-Massara è pronto ad accontentarlo.

Nelle ultime ore, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe preso contatti con l’attaccante argentino Jonathan Calleri, attualmente militante in Brasile con il San Paolo, che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo.

Viste le numerose competizioni nelle quali sarà impegnato il Milan nella prossima stagione, il tecnico Pioli vuole a disposizione molti giocatori offensivi, da far ruotare costantemente nell’ormai consolidato attacco a tre.