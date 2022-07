La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi per il Calciomercato estivo. Ad agevolare altri investimenti importanti le cessioni, soprattutto quella di de Ligt. Le ultime notizie di mercato confermano come il Bayern Monaco sarebbe pronto a presentare un'offerta da 80 milioni più 10 milioni di euro di bonus per il difensore. Una cessione pesante ma dal punto di vista economico sarà utile non solo per acquistare difensori ma anche un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato. Con la partenza di Giorgio Chiellini e quella eventuale di de Ligt la Juventus potrebbe acquistare due difensori centrali.

Sono tanti i nomi seguiti dalla società bianconera, a partire da Pau Torres del Villareal, che potrebbe essere il sostituto ideale di Giorgio Chiellini in quanto di piede sinistro. Lo spagnolo però non è l'unico giocatore valutato dalla società bianconera come difensore centrale di sinistra. Secondo la stampa inglese si starebbe valutando anche il difensore dell'Arsenal Gabriel. La società inglese sarebbe pronta a lasciar partire il classe 1997, valutato circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire soldi più dei giocatori che piacciono all'Arsenal. Uno su tutti Arthur Melo, che era stato vicino al trasferimento alla società inglese nel mercato di gennaio. L'altro è Adrien Rabiot. in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società bianconera.

Il brasiliano Gabriel potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Gabriel. Il brasiliano potrebbe arrivare con l'eventuale cessione di Matthijs de Ligt, che sarebbe vicino al Bayern Monaco. La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Adrien Rabiot, il prestito di Arthur Melo e aggiungerci circa 20 milioni di euro per l'acquisto del brasiliano.

Il classe 1997 ha disputato una stagione importante nell'Arsenal ed è migliorato nella marcatura. Bravo nell'impostazione di gioco, si integrerebbe nella maniera ideale con Leonardo Bonucci. La Juventus però valuta anche l'acquisto di un altro difensore centrale.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà anche tener conto delle cessioni, soprattutto a centrocampo.

Abbiamo parlato di Arthur Melo e Adrien Rabiot, a questi potrebbe aggiungersi anche Aaron Ramsey, possibile rescissione consensuale per il giocatore. Massimiliano Allegri valuterà anche i giovani Niccolò Fagioli e Niccolò Rovella. Non è da scartare la possibilità si trasferiscano in prestito in una società di Serie A per raccogliere più minutaggio. Sarà importanti le amichevoli estive per capire se i giovani potranno essere utili al tecnico toscano.