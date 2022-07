La Juventus è attesa da altri giorni importanti negli Stati Uniti in cui continuerà la preparazione fisica in previsione dell'inizio di stagione. Dopo la vittoria contro Chivas Guadalajara per 2 a 0 i bianconeri giocheranno contro il Barcellona e il Real Madrid prima del rientro in Italia. Match che ci diranno la condizione fisica della squadra oltre alla crescita dei nuovi arrivati a Torino. La società bianconera prosegue anche il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di migliorare una rosa che ha avuto diverse problematiche la scorsa stagione, soprattutto a centrocampo.

A tal riguardo dopo Pogba potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Servono rinforzi anche nel settore avanzato, in questo momento quello che ha più bisogno di innesti. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Alvaro Morata. Lo spagnolo piace perché oltre a poter fare il vice Vlahovic è in grado di giocare anche come punta di fascia. Allegri gradirebbe il suo acquisto anche perché già ci ha lavorato. Molto dipenderà anche dalla valutazione di mercato che stabilirà l'Atletico Madrid per il suo cartellino, oltre al fatto che la società spagnola deve trovare un sostituto. Le alternativa a Morata per la Juventus sono Marko Arnautovic del Bologna e Andrea Belotti, attualmente senza società dopo essere andato in scadenza di contratto con il Torino.

La società bianconera potrebbe investire circa 20 milioni di euro per il cartellino, magari con un pagamento in diverse stagioni. L'Atletico Madrid starebbe lavorando all'acquisto di Cristiano Ronaldo, in tal caso lo spagnolo avrebbe ancora più possibilità di essere ceduto. La società bianconera valuta anche delle alternativa.

Piace Marko Arnautovic del Bologna, anche se la società emiliana lo valuta almeno 15 milioni di euro, una somma considerata notevole dalla Juventus perché il giocatore è un classe 1989. Sarebbe vantaggioso dal punto di vista economico l'ingaggio di Andrea Belotti, attualmente senza squadra dopo essere andato in scadenza di contratto con il Torino.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per la difesa. Non solo Bremer, potrebbe arrivare anche un altro difensore centrale. A tal riguardo difficile l'acquisto di Gabriel dell'Arsenal, valutato almeno 40 milioni di euro. la società bianconera potrebbe rinforzare la difesa con Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro.