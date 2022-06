La Juventus in queste settimane è particolarmente impegnata sul Calciomercato. La società bianconera, sta valutando l'acquisto di un vice Vlahovic, ossia un giocatore che possa sostituire l'attuale titolare bianconero e che in diversi match possa giocarci anche insieme. Il preferito sembra essere Marko Arnautovic, in scadenza di contratto con il Bologna a giugno 2024. Il nazionale austriaco ha disputato una stagione importante con la società emiliana segnando 15 gol e fornendo un assist, fra campionato e Coppa Italia. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

Sarebbe un acquisto gradito da Allegri, in quanto è in grado giocare non solo come punta centrale ma anche sulla fascia nel 4-3-3.

Juve, potrebbe arrivare come vice-Vlahovic il giocatore del Bologna Arnautovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come vice Vlahovic il giocatore del Bologna Marko Arnautovic. Il nazionale austriaco sarebbe gradito da Allegri, nella stagione 2021-2022 ha segnato 15 gol e fornito un assist. Il suo nome viene accostato ai bianconeri da ormai qualche settimana, ma la pista sarebbe ancora calda e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Arnautovic può giocare anche sulla fascia, essendo bravo non solo nel finalizzare ma anche nel supportare con assist una punta centrale come Vlahovic: darebbe quindi qualità ed esperienza al settore avanzato e si andrebbe ad aggiungere a un altro acquisto importante come Angel Di Maria, che - secondo alcune indiscrezioni - dovrebbe firmare coi bianconeri nelle prossime ore.

Inoltre la Juve vorrebbe anche anche Nicolò Zaniolo. La società bianconera e la Roma starebbero trattando il trasferimento del centrocampista offensivo a Torino, che il club giallorosso valuta circa 60 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero provare ad abbassare con una contropartita tecnica.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe cercare anche un nuovo rinforzo a centrocampo, oltre a Paul Pogba. In particolare vorrebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

I preferiti sarebbero Leandro Paredes e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 e che quindi potrebbero lasciare rispettivamente il Paris Saint Germain e il Napoli a prezzo tutto sommato contenuto già questa estate.